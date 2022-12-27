Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" рассказал об основных задачах следующего года

Основные события 2023 года, безусловно, будут касаться хода войны в Украине. Все заявляют – и военные, и не только – что следующий год станет переломным в нашей войне против россии.

Прогнозировать что-либо в ракурсе боевых действий (какие и когда будут проводиться операции) тяжело, ведь ситуация в динамике. Да и не нужно этого делать… Чем меньше даже гипотетического развития событий знает наш враг – тем лучше.

Но я надеюсь, что решение США о поставках в Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot станет переломным моментом. И что другие наши страны-партнеры поддержат этот шаг уже в новом году. Для чего, конечно, нам следует не сбавлять активности в дипломатическом, переговорном плане.

Поставки Украине систем Patriot ранее были определенным табу. Нам долго рассказывали, что это невозможно, что данный ЗРК – часть общей оборонной системы НАТО, что американцы никому не доверяют, даже своим союзникам, членам Альянса – полякам, не дают управлять Patriot, сами будут это делать на их территории. И так далее… А тут мы слышим о том, что американцы обучат пользованию данной системой украинских воинов. Это важный посыл перед новым годом. Очень бы хотелось, чтобы почин американцев подхватили европейцы, предоставляя нам всё более мощные и современные системы вооружений.

Кроме того, важно, чтобы санкции против рф углублялись, а за нарушение уже введенных, за помощь в их обходе – вводилось действенное наказание против стран, участвующих в таких процессах. Плюс – принятые в США и ряде других стран решения о конфискации российских активов и направлении их на помощь Украине – также должно стать примером. И в 2023 году набирать обороты.

И еще одно важное ожидание. В феврале президент Украины хочет собрать некий саммит мира, где будет обсуждаться и то, как завершить российско-украинскую войну (главный месседж тут – территориальная целостность нашей страны в границах 1991 года). Но также важно обсудить общую систему глобальной безопасности, выстроив новую, действенную.

Кроме того, в 2023-м следует реально разработать план восстановления Украины после войны. Мы должны понимать, что именно, как, на какие средства и когда будем делать. И речь не только о восстановлении инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, вузов и так далее. Важно увидеть понимание того, какой будет возрожденная экономика нашей страны. Точно не следует слепо восстанавливать то, что было ранее. Мы должны получить новую структуру экономики, став конкурентоспособными, осваивая мировые рынки куда более мощными темпами, чем ранее.

Война – это не только трагедия, но и определенное окно возможностей. И его надо использовать.