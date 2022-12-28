Экс-руководитель в компании "Укрсиббанк", а ныне воин ВСУ Андрей Онистрат убежден, что после победы все украинцы станут более циничными и сильными

Что ребята теряют в жизни во время службы?! Об этом никто не думал?

Первое – это потеря общения с родителями. У меня родители почтенного возраста и каждый день здесь я понимаю, что потерял еще один день. Прогулка с мамой по лесу, кофе с папой утром… все – одни минусы…

Большинство либо не реализованы, либо очень слабо реализованы в личной жизни. Семья далеко, за сотни километров, где-то там…

Дети – это сложная задача в таком случае…

У меня несовершеннолетних четверо.

Возможно, именно сейчас нужно отводить младшего на акробатику, или на прыжки в воду, возможно на плавание… или на футбол. А через 15 лет он может добыть в борьбе олимпийское золото для Украины.

Сколько я недокладываю в голову среднего. Ему 12. Начинается подростковый возраст. В голове каша. Спорт, обучение, девушки и т.д. А я за 500 км…

Дочери — это отдельная история. Хочу вести Миросю с бесконечных тренировок по гимнастике и завозить ее на пиццу, а затем спящую нести в постель. Раздевать и укрывать… мечтаю об этом!!!

Соломия отдельная история. Ей нужно показать университеты. Показать разные варианты, страны, все рассказать об этом. Она обучается перфектно. Ей нужно дать только дальнейшее направление. Показать, как это можно конвертировать в дальнейшие результаты.

Ну и @valentinakhamaiko – это моя героиня! Нет слов, чтобы описать, что я думаю об этой невероятной женщине. Сама, школа, тренировка, работа одна, другая. Без водителей, нянь, помощниц. Без света…

Как мне не хватает кофе вместе и объятий.

Все мы будем другими после победы. Сильнее, циничнее ко всяким прихотям и т.д.

Победы нам самой быстрой, мы уже давно воюем. Надо мочить врага и начинать новую жизнь.

Источник Фейсбук-страница Андрея Онистрата.