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России есть кем наступать, но нет на чем. Мобилизация показала проблемы врага - Александр Коваленко

Автор
Александр Коваленко Александр Коваленко
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Боеприпасы заканчиваются, а техника россиян выходит из строя Новость обновлена 28 декабря 2022, 18:22
Боеприпасы заканчиваются, а техника россиян выходит из строя. Фото Открытые источники

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о проблемах с вооружением в подразделениях оккупантов

На сегодняшний день в россии нет ни одного подразделения полностью штатно укомплектованого техникой. Недокомплектация достигает 30% и более. То есть, изначально они уже являются, так называемыми, утратившими боеспособность. В таких условиях формирование ударной группы невозможно.

Сейчас много говорят про вероятность наступления российских оккупационных войск (РОВ), но возникает вопрос — наступления чем? Именно чем, ведь кем, они найдут, только сколько бы этого "кем" ни было, без "чем", оно совершенно бессмысленно. И частичная мобилизация это ярко продемонстрировала.

Кроме того, проблема наличия боеприпасов становится всё более актуальной, а решения у РОВ её нет.

Таким образом, минимум двух базовых основ у РОВ для масштабного наступления — нет. А именно, необходимого количества техники и обеспеченной БК артиллерии.

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко

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Теги:
#Оружие #Техника #Проблемы #Александр Коваленко #наступление России