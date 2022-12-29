Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" рассказал, что в россии готовятся к новым волнам мобилизации

На фоне периодически звучащих из страны-агрессора заявлений о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной, правительство рф поручило 16 вузам создать военные учебные центры подготовки кадров для российской армии. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации рф.

Развертывание новых военных центров при российских вузах свидетельствует о двух вещах.

Первая – это недостаток существующей материально-технической базы для подготовки военнослужащих (нужно создавать новые пункты).

Вторая – это продолжение скрытой мобилизации, под потребности которой эти пункты создаются.

Таким образом в россии создается почва для проведения новых волн мобилизаций, которых следует ожидать в следующем году. Кремль дает понять, что готов вести затяжную войну, бросая в ее топку все новые и новые массы собственного населения.