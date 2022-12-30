Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" рассказал о вызовах, стоящих перед Украиной

Год 2023-й, как и уходящий 2022-й, будет одним из самых тяжелых для Украины. Но его отличие в том, что мы в следующем году должны отвечать не только на вызов, связанный с россией (в ракурсе обороны и безопасности), но и начать искать ответ на более глобальный вызов – позиционирование Украины на региональной и мировой арене. Мы должны начать бороться за поствоенный мир. То, чего мы в уходящем году, по моему мнению, не делали.

Нам важно понять, что стратегическое поражение россии не обязательно означает, что Украина победила. Это важно осмыслить.

Безусловно, россия стратегически уже проиграла. Она стремительно теряет зоны влияния – экономические, политические. И эти ниши быстро занимают другие страны.

Но перед нами стоит еще масса вызовов. россия – лишь один из них. И отвечаем мы на этот вызов не самостоятельно, а в связке с нашими союзниками, без помощи которых это, безусловно, было бы невозможно.

Следующий год, с моей точки зрения, станет первым годом борьбы Украины за поствоенный мир, где мы должны занять достойное и стабильное место. Подчеркиваю – даже если рф проиграет, это не означает, что мы получим всё, чего хотим. Что автоматически будем занимать важное место в регионе или мире. Никто просто так нам этого не даст.

И нельзя исключать, что проиграет не только россия, но и Украина. Что мы, понеся колоссальные потери, не сможем победить в послевоенном восстановлении, в реконструкции Украины (а это невероятно сложный процесс). И не сможем занять достойное место в регионе и мире – чего мы заслуживаем и хотим. Поэтому, подчеркиваю, важно начать перезагружать политическую систему, перезапускать экономику, формировать видение нашего будущего места в новом региональном (построссийском) и глобальном (многополярном) порядке.