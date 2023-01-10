Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" рассказал о расстановке сил

В Республике Беларусь (РБ) в очередной раз продлили военные учения. Ожидается, в том числе, проведение совместных летно-тактических учений вооруженных сил РБ и РФ. На фоне продолжающей переброски российских войск в Беларусь, в Минобороны республики сообщили, что совместная группировка готова к защите Союзного государства.

Но, если мы говорим о ближайшем месяце, наступление со стороны РБ маловероятно. Ни российские мобилизованные, проходящие обучение на полигонах республики, ни белорусские военнослужащие к этому не готовы. В случае, если Россия сконцентрирует на территории Беларуси хотя бы 40 тысяч своих военнослужащих – удар возможен. Но сейчас их там примерно вдвое меньше.

Что касается позиции официального Минска, нет сомнений, что Лукашенко будет стараться до последнего петлять, чтобы силами своей армии не вступать в войну. Для него это слишком большой риск.

С точки зрения ракетных обстрелов, которые не производились с территории РБ по Украине с начала октября, есть большая вероятность того, что они возобновятся. Для Путина важно превратить минский режим в абсолютно руконепожимаемый. Чтобы у Лукашенко и его окружения не было возможности даже начать консультации с западными или восточными партнерами о дистанцировании от России.

Почти трехмесячное отсутствие ракетных ударов со стороны РБ – вопрос, прежде всего, наличия соответствующей техники. Россия обстреливает Украину, в основном, ракетами, которые имеют морское базирование и воздушное. При этом российские стратегические бомбардировщики находятся, как правило, в глубоком тылу. Предпочитая отстреливаться с достаточно большого расстояния от Украины.

РБ находится гораздо ближе. Но российскому стратегическому бомбардировщику нужно довольно долго лететь, чтобы попасть на территорию Беларуси. А последние две волны обстрелов стратегической авиации РФ с территории РБ носили, скорее, демонстративный характер, чтобы сделать Минск токсичным. Вопрос был не в количестве ракет и пораженных целей, а в том, что удары наносились именно с территории Беларуси.

С точки зрения боеприпасов для тех же МиГ-21, расположенных сейчас в РБ. Да, у них есть возможность нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Но, думаю, многие видели инфографику Минобороны Украины, демонстрирующую, что запасы ракет в целом и "Кинжалов" в частности у РФ – истощились.

Есть ли военный смысл расходовать их с территории Беларуси? Для таких ударов, скорее, есть политический смысл, но это лучше делать более дешевыми средствами поражения.

Стоят в РБ "Искандеры", но вопрос – кто их контролирует. Лукашенко заявляет, что они переданы армии Беларуси. И если их используют, это будет означать ее вхождение в войну. Со всеми вытекающими. К тому же ракет для "Искандеров" у противника также осталось не так много.