Блогер и военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему российские ракеты "Калибр" стали большой проблемой для российского флота

Крылатые ракеты "Калибр" сделали российский флот безоружным.

Звучит парадоксально, не так ли? Как это ракета может стать элементом обезоруживания флота, когда как раз она и должна его усиливать?

Может. Если данное оружие является основным поражающим элементом, но при этом не производится в нужном количестве.

В современной россии пытались модернизировать и обновить доставшийся по наследству от СССР флот вводя в строй новые боевые корабли. Получалось это у россиян с переменным успехом и главным своим достижением они считали КР "Калибр".

Ракету они посчитали настолько успешной, что практически все последующие современные проекты кораблей готовили с учётом применения именно КР "Калибр". Причём, некоторые старые советские даже стали переделывать под применение "Калибров", например, БПК Маршал Шапошников.

Таким образом, под применение КР "Калибр" были заточены:

Фрегаты проекта 22350 и 11356, корветы проекта 20385, МРК проекта 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", патрульные корабли проекта 22160, подводные лодки проекта 955 "Борей", пр. 885 "Ясень", ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка" и пр. 677 "Лада"…

Более полусотни современных и не очень российских боевых кораблей и подводных лодок сейчас не с полной загрузкой пусковых из-за дефицита и сложности производства КР "Калибр", основной боезапас которых был потрачен для ударов по территории Украины.

Практически все те КР "Калибр" которые россия производила и накапливала десятилетиями, были израсходованы в Украине, а быстро компенсировать их растрату производством, технически и технологически российский деградировавший ВПК неспособен!

Чтобы снова полностью загрузить все свои корабли и субмарины КР "Калибр" россии необходим боекомплект в более чем 200 ракет. Они на сегодня не имеют даже и трети от этого потенциала, а ежемесячное производство сможет обеспечить такую загрузку в лучшем случае через год! В лучшем.

Таким образом, российский флот сейчас вальяжно рассекает воды "семи морей", пыжась от важности, но у капитанов кораблей пятые точки сжаты уже иголочного ушка, потому как кроме "величия" в их трюмах больше ничего нет.

Российский флот практически небоеспособный.