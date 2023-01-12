Параллельные разборки "жаб" и "гадюк" кремлю точно не помогут

В россии тасуют военную верхушку. Командующий с октября Объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин смещен с должности – его заменил начальник Генштаба рф Валерий Герасимов. Суровикин стал его заместителем, равно как главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба вс рф генерал-полковник Алексей Ким. Ранее Кремль вернул в строй генерала Александра Лапина, который до этого знатно опозорился в Украине.

Эти перестановки говорят о кадровом голоде в стане противника. Даже пропагандистские российские Telegram-каналы по этому поводу приводят аналогию с перестановкой кроватей в борделе. А по логике, если бордель не приносит денег, там не кровати надо переставлять, а менять шлюх. Но в рф, похоже, щлюх в погонах менять уже не на кого.

Такие назначения и переназначения – это еще и пропагандистский, информационный выхлоп. Мол, смотрите, граждане, у нас тут делают выводы из поражений и что-то там меняют.

Кроме того, подобный шаг демонстрирует, что именно армия будет пытаться решать "проблемы в Украине", а не всякие вагнеровцы и им подобные. Явно пошла внутренняя борьба. Лучшая картинка тут – жаба и гадюка. Чему мы, безусловно, рады.

Ни к каким позитивным для захватчиков переменам такие кадровые перетасовки не приведут. Дело ведь не в том, кто там чем руководит, а в том, что российская армия действует по советским лекалам. А подобная система построения армии является абсолютно неэффективной. Была такой ранее, а теперь – и подавно.

Первым звоночком по этому поводу стал провал Армении и стоявшей за ней России (со старой советской школой) в недавней войне в Нагорном Карабахе с Азербайджаном и стоявшей за ним Турцией (с ее современной натовской школой). Ну, а с прошлого года россияне активно отгребают в Украине. Нельзя сказать, что они не учатся на ошибках. Те же вагнеровцы начали использовать технику ведения боя, которую в свое время применяли азербайджанские войска. Атака малыми пехотными группами (в каждой – 8 человек) под прикрытием артиллерии. Активное использование дронов. Сейчас мы видим нечто подобное в Соледаре. Но получается у них не особо, потому что кадровый состав, мягко говоря, не впечатляет. Те же зэки военному искусству не учились и соответствующим образом не готовились.

Как следствие – они продолжать отгребать. И никакие перестановки кроватей в российском военном борделе с параллельными разборками между жабой и гадюкой им точно не помогут.