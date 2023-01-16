Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа":

В начале года принято поводить итоги и прогнозировать. Для Украины наиболее актуальная тема была и остается – отражение российской агрессии, восстановление своей территориальной целостности.

Есть ряд условий, которые должны совпасть, чтобы ускорить поражение россии в ее войне против Украины и собственно всего демократического мира. В идеале должны совпасть все три фактора.

Во-первых, следует понимать, что рф – огромная держава, с неимоверным количеством ресурсов. И даже то, что ее нефть торгуется сейчас крайне дешево, ниже даже потолка в 60 долларов за баррель, установленного G7, не поставит в краткосрочной перспективе страну-агрессора на колени. Хоть поступления от продажи нефти и составляет около 50% российского бюджета. Пока, согласно разного рода исследованиям, около 70% граждан рф заточены на войну против Украины, они будут воевать. Что бы там внутри у них не происходило.

Россияне – специфическая нация. И даже если всё у них в социально-экономическом смысле будет плохо, но они продолжат верить, что воюют в Украине против США, НАТО, Западного мира, якобы желающего их поглотить – они будут воевать.

А вот когда процент поддержки войны составит лишь 20-30%, можно будет говорить о крахе путинского режима, а возможно и рф в ее международно-признанных границах.

Во-вторых, цивилизованному миру следует не просто усиливать санкции, но и переходить к абсолютной изоляции рф. Признавать ее государством-террористом на международном уровне. И тогда те компании, которые еще продолжают подторговывать с ней, те страны, которые скупают по дешевке ее ресурсы (Турция, Китай, Индия), будут вынуждены это прекратить.

В-третьих, пора давать Украине АБСОЛЮТНО ВСЁ в военно-техническом смысле, что позволит быстрее нанести агрессору сокрушительное поражение на поле боя. Дедебилизация россиян произойдет лишь после разгрома их армии. Они до сих пор верят в сказки, что россия никогда не проигрывала – и не может проиграть.