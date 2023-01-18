Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин напомнил, как Израиль боролся с превосходящим по численности противником

Арбузная бомба, или как Израиль боролся с "мясными волнами"

В 50-е и 60-е годы у армии молодого еврейского государства была нехватка всего, особенно остро стоял вопрос с тяжелым вооружением, танками и артиллерией. При этом часто могла случиться ситуация, когда малочисленные израильские пехотные подразделения могли оказаться перед лицом сирийских, иорданских или египетских легионов и армий, которые во много раз превосходили по количеству живой силы и могли не чураться тактики живых волн прямо на израильские позиции.

Чтобы бороться с такими вот "мясными волнами" инженерами группы Ласкова (возглавлялась военным инженером Давидом Ласковым) была придумана "арбузная" бомба. Она была создана специально для обороны опорника на Хар а-Цофим (Гора Скопус) в Иерусалиме, поскольку договор о прекращении огня запрещал иметь там тяжелое оружие. Этим пользовались иорданцы, пытаясь взять израильские опорники просто количеством.

По сути арбузная бомба была осколочно-фугасной ракетой малого радиуса действия с воздушным подрывом. За основу брался выстрел 82-мм РПГ "Супер Базука", вокруг него делался фугасный заряд с чугунным корпусом, который и разлетался на поражающие элементы. Запускался такой "арбуз" под углом с установленной позиции (по нажатию кнопки из опорника) на дальность в около 140 метров – после этого срабатывал замедлитель, который взрывал "арбуз" на высоте около 10 метров над головой наступающего врага.

Система была компактной и мобильной; такие "арбузы" называли карманной артиллерией пехоты, ведь по эффекту прилет такой штуки был равносилен прилету фугасного артиллерийского снаряда. Позже их использовали не только против иорданцев, но и против египтян, останавливая волны их пехоты, – например, во время "Войны на истощение" в 1967-1970 гг. Порой хватало разрыва тройки или четверки таких "арбузов", чтобы отбить охоту у пехоты врага на дальнейший штурм.

Это нехитрое и незатратное в изготовлении оружие оставалось на вооружении Армии обороны Израиля довольно долго. Есть свидетельства их применения в 70-е и даже 80-е годы, и, как мне кажется, такое оружие могло бы быть очень эффективно для ВСУ, чтобы останавливать "мясные волны" орд зеков и чмобиков на фронте. Наладить его производство можно буквально в каждом гараже, а эффект от этого серьезный – применение арбузной бомбы даст каждому ВОПу на фронте свою личную карманную артиллерию.

Арбузная бомба

Источник: пост Левина в Telegram