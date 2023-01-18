Пусть противник ознакомится с новинками ВСУ уже на поле боя. И замрет в шоке – навсегда.

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" рассказал, что союзники Украины верят в успешное наступление

От восьмой встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января, мы ожидаем очень много. Тем более что уже идут вполне конкретные сигналы.

Среди них – решение Великобритании по предоставлению нам танков.

Отставка министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, которая явно была не готова к таким вызовам, как российско-украинская война.

Думаю, что ФРГ наконец решится на более серьезную помощь. Подтягиваясь к уровню США, Великобритании. И мы уже видим позитивные подвижки в данном направлении.

После продолжающихся военных преступлений россии, после удара ракетой по жилому дому в Днепре, где погибли более 40 человек, думаю, во время этого "Рамштайна" мы получим мощную поддержку.

Напомню, что до широкомасштабного российского вторжения нам давали "Джавелины" и что-то подобное, предназначенное больше для партизанской, диверсионной, а не для полноценной войны. Похоже, наши зарубежные партнеры не очень верили в стойкость Украины и украинцев. Но после того как мы отстояли Киев, после ряда других успешных операций, нам начали предоставлять всё более мощную артиллерию, даже дальнобойную. То вооружение, которое подходит для полноценной войны.

Сейчас речь идет уже о танках. Наши творческие люди порой используют их как артиллерию. Но на самом деле это прежде всего наступательное вооружение. И, судя по заявлениям союзников, они уже верят в наше успешное наступление.

Что касается предоставления самолетов… Надо понимать, что они – невероятно дорогие. Нам их периодически дают (как сделала та же Македония, предоставив четыре штуки), но на поток пока дело не поставлено, хоть это – очень эффективное, важное оружие. Надеюсь, в обозримом будущем дойдет дело и до крылатых машин, как сейчас доходит до танков.

Еще нам постоянно нужны дроны. Это вечный дефицит. У "русни", при всех недостатках по РЭБу (радиоэлектронной борьбе) получается сбивать немало наших беспилотников. Потому постоянно волонтеры собирают на дроны. Это реально наши "глаза". Благодаря им, можем моментально засечь врага – дать знать нашей арте, оперативно уничтожить. И если бы удалось убедить наших зарубежных партнеров поставлять нам больше дронов, да еще тяжелых, способных преодолевать огромные расстояния, это было бы чудесно.

От "Рамштайна" мы ждем всего вышеперечисленного. Тенденция такова, что нам начинают давать танки, БМП – наступательные виды вооружений. И это хороший знак.

Также важно понимать, что далеко не все решения будут оглашать. К тому же информация о поставках тех или иных видов вооружений в Украину, как правило, оглашается задним числом. Условно говоря, "мы решили предоставить Украине танки" – опа! — а они уже в Украине, да еще и с подготовленными экипажами. И это абсолютно правильно. Война – это в том числе искусство обмана. Потому соответствующая информация появляется уже постфактум.

Пусть противник ознакомится с новинками ВСУ уже на поле боя. И замрет в шоке – навсегда.