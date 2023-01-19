Украинский журналист Юрий Кошмарченко отмечает, что даже через год полномасштабной войны в стране украинцы способны чувствовать боль и сочувствовать чужим трагедиям

Даже год спустя.

В Днепровской трагедии меня поразили две вещи.

Мы все еще можем так ощущать. Даже через год полномасштабной войны, когда трагические новости – это ежедневная рутина, когда у каждого есть друг в соцсетях, который уже никогда не обновит страницу, когда воздушная тревога – это не катастрофа, а "да ну сколько можно?!". Даже при таких условиях мы все еще чувствуем трагедию и чужую боль.

Мы плачем за незнакомыми погибшими людьми, проживаем весь этот мрак с глухой женщиной, которая сутки лежала под завалами без возможности позвать на помощь, и переживаем даже за застрявшую в разрушенной квартире кошку. Мы все еще все это чувствуем и сочувствуем.

И это — второе, что меня поразило. Даже через год войны мы не захлебнулись болью или ненавистью, зато мы переполнены желанием поддержать и помочь. Простые местные жители на холоде часами разбирали завалы, а какая-то женщина, которой не хватило лопаты, даже использовала для этого сорвавшееся взрывом дорожный знак. Днепряне написали сотни предложений принять людей у себя дома, а открываемые для пострадавших сборы буквально за несколько часов набирают сотни тысяч гривен. Это трудно даже вообразить: прожив самые страшные месяцы своей жизни, украинцы все равно жертвуют своей и моментально собирают огромные суммы, чтобы поддержать друг друга.

Даже в условиях перманентных трагедий мы не только за себя, но и за всех мы вместе.

Даже годом спустя.

Источник: Facebook-страница Юрий Кошмарченко