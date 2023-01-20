Украинский политик, бывший глава МВД и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что следующий массированный удар россии будет последним

На всей территории Соледара идут жестокие бои, украинская артиллерия полностью накрывает маленький городок. Мы гоняем "вагнеровцев", как тараканов, кошмарим их не только артиллерией, но и дронами-камикадзе.

Соледарь сейчас — ловушка для "вагнеровцев". Потому что за ними молча, без артподдержки стоит российская армия, которая не пускает их назад, а впереди — ВСУ. Это соледарская мясорубка — месть военнослужащих за хамские выпады вагнеровцев по поводу рос генералитета. И мы этим с удовольствием пользуемся, прокручиваем ручку мясорубки каждый день.

Вне Соледара — очень тяжелые бои, ситуация тяжелая, Бахмут под постоянным напором врагов, они рвутся к дороге на Днепр и иногда имеют успех. Мы их уничтожаем сотнями в день, но их много и они ползут день и ночь.

Мы должны понимать: война не состоит исключительно из победных реляций спикеров власти. Война — это жестокие бои, где полностью уничтожены села и городки приходится покидать, чтобы отходить в более защищенные места, потому что мы бережем не только территории, а в первую очередь — жизнь бойцов ВСУ.

Стоит признать очевидное: военный преступник Путин, призвав не менее 300 тысяч мобиков, назначил Герасимова, у которого еще 200 тысяч срочников, имеет сегодня войско, втрое больше, чем год назад, когда россия открыто напала на Украину. Да, техники у них значительно стало меньше. Но Орда огромна.

Этот февраль будет очень "лютый". Это будет очень тяжелый месяц. Нам нужно привыкать к тому, что ситуация не всегда будет состоять из победных новостей.

Вооруженные силы сделают все возможное, но я призываю к массовой мобилизации всего общества: и фронт, и тыл должны знать, что февраль будет трудным. Но это последний массированный удар, на который способен Путин.

Выстоим. Прейдем в контратаку. Вернем свои земли. Одержим победу.

Сейчас пора прекращать мелочные интриги и пора мобилизовать все общество, и тогда все будет хорошо. ВСУ к этому готовы.