Эксперт Defense Express Иван Киричевский уверен, что "Леопарды" все же будут переданы Украине

Мы все равно получим "Леопарды", даже если за них сегодня не договорились на "Рамштайне"

Министр обороны Германии Борис Писториус уже заявил, что Германия готова "некоторым странам" разрешить обучение танкистов ВСУ на Leopard 2. И что Украина получит эти танки сразу же, как только будет "готовое соглашение" между участниками "танковой коалиции".

Другими словами, предварительное заявление о том, что во время заседания в формате "Рамштайн" не удалось договориться о передаче Leopard 2 для ВСУ – это не констатация окончательного отказа. А только то, что участники заседания не успели до конца согласовать все технические и политические нюансы, по которым уже началась передача танков для Украины.

Казалось бы – какие там могут быть нюансы по европейским Leopard 2 для Украины? Но в том-то и проблема, что они есть.

Это в случае с M1 Abrams все выглядит линейно – среди стран Запада такие танки имеют только США, 2600 машин в строю + почти 3500 на хранении, и там о передаче нужно просить только Белый Дом и Пентагон.

А вот по Leopard 2 – в СМИ и все могли прочесть аналитику, что суммарно 14 стран Европы имеют лишь порядка 1400 таких танков в строю. Именно поэтому и на таком фоне возникла идея "танковой коалиции" — мол, 14 стран-операторов точно наберут в складчину хотя бы сотню машин для ВСУ. Но дальше оказалось, что ситуация далека от гомогенности и собрать сотню машин – не так быстро, как представлялось.

Например, Польша имеет 237 танков типов Leopard 2A4, Leopard 2A5 и Leopard 2Pl (формально больше, чем даже у бундесвера). Но может выделить всего 14 машин, потому что радикально поменяла оборонную политику, формирует новые пехотные и механизированные дивизии, и теперь для нее каждая машина "на вес золота".

Формально больше всего Leopard 2 в Европе имеет Испания – 327 машин. Но оказывается, что испанское Минобороны на запчасти и техническое обслуживание тратит порядка 100 миллионов евро в год при оборонном бюджете порядка 10 миллиардов евро. Но если бы наша страна так непропорционально мало тратила на "броню", мы бы февраль 2022 вообще бы встретили без боеспособных танков.

Действительно, Финляндия заявляла готовность дать нам свои Leopard 2. Но нюанс в том, что имеющиеся в строю те 100 танков финны покупали напрямую у Германии, а вот еще другие 100 танков на хранении – были куплены уже в Голландии в 2014-2019 годах. И похоже, что здесь вопросы танков Финляндии придется согласовывать не только с немцами напрямую, но и с голландцами "косвенно" тоже.

Так, в преддверии Голландия заявляла о готовности "оплатить Украине поставку Леопардов". Но если внимательно прочесть слова министра обороны Нидерландов, то там была речь о том, что Гаага готова оплатить для нас ремонт танков, стоящих "под открытым небом" на хранении на немецких заводах. Здесь речь об ориентировочно 20 единиц Leopard 2 и 80 единиц Leopard 1, для восстановления которых нужно от 8 месяцев до 1 года. И здесь дальше вообще возникает вопрос об уместности такого шага.

Наконец, здесь на днях генсек НАТО заявил оценку, что РФ сможет восстановиться для новой войны буквально через несколько лет после грядущего разгрома в Украине. И это может быть еще один фактор, который сегодня "затормозил" вопросы танков на "Рамштайне".

Но на самом деле вся логика событий дальше складывается в нашу пользу. Пока участники "танковой коалиции" устранят все "трения", наши танкисты уже освоят Leopard 2. И как только решение по машинам будет принято, к ним уже будут экипажи, готовые к утилизации россиян на новых технологических условиях.

И дальше рашисты даже не успеют заметить, как увидят "Леопарды" с крестами ВСУ на поле боя. Возможно, это будет даже последнее, что они успеют увидеть перед своей смертью.

Источник: пост Киричевского в Facebook.