Народный депутат VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа" рассказал, как Украина будет действовать после очередной встречи в формате Рамштайн

В результатах восьмой встречи в формате "Рамштайн" – больше победы, чем "зрады". Украина получит значительное количество бронированных машин, которые позволят лучше защищать нашу пехоту и сделают ее более маневренной. Также есть совместное решение союзников по усилению украинской противовоздушной обороны, в том числе несколькими комплексами Patriot.

Конечно, мы рассчитывали на важное решение по поставке основных боевых танков. И здесь прогресс не столь велик. Пока украинские экипажи начинают обучение на немецких "Леопардах", но решение о поставках откладывается.

Вероятно, основные причины – политические, а не только технические, как это объявлено официально. Соединенные Штаты не посылают "Абрамсы" в Украину, однако перевозят их в соседние с Украиной страны. Это может быть как усиление оборонных возможностей НАТО, так и подготовка логистики к возможным быстрым поставкам.

Заявления генерала Милли свидетельствуют, что США еще определяются с политическим сценарием окончания войны. Скорую победу Украины с освобождением Крыма могут рассматривать как риск неконтролируемого развала РФ с ростом ядерных угроз. Сходные политические сомнения, по-видимому, существуют и среди немецкого руководства

Украина благодарна за ту поддержку, которую получит за результаты встречи в Рамштайне, но будет продолжать необходимую работу для получения танков, а в дальнейшем – дальнобойных ракет и авиации. Оказание военной помощи будет синхронизироваться с дипломатическими мероприятиями – работой по организации международного трибунала над страной-агрессором (Россией), по созданию механизма компенсации ущерба Украине.

3 февраля состоится саммит Украина-ЕС, где будут рассмотрены вопросы переговоров о членстве. Победоносное окончание войны, прежде всего, будет зависеть от ситуации на поле боя, но должно быть поддержано политическими решениями.