Армейская артиллерия посадила вагнеров на голодный паек

Глава ЧВК "Вагнер" евгений пригожин после неудачных попыток захватить Бахмут якобы начал терять авторитет в глазах путина. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Возможно, такое заявление имеет некие основания. Рост авторитета пригожина в последние полгода был основан на ряде факторов. Во-первых, на невероятно широкой информационной кампании, которая была развернута в рф. Во-вторых, на ожиданиях неминуемых успехов, кои ЧВК "Вагнер" проявить не смогла.

В рф замалчивается количество жертв в этой вооруженной банде. И пока что население с воодушевлением продолжает подхватывать тезис "наши мальчики – герои!".

Но, если реально смотреть на вещи, после назначения главы Генштаба герасимова командующими т.н. "специальной военной операцией", группировкой российских оккупационных войск, существенно сократилась поддержка подразделений "вагнеровцев" артиллерией вооруженных сил рф.

Не секрет, что между высшим военным руководством россии и пригожиным существует конфликт. Он выплеснулся в открытое информационное пространство. И хамская манера общения со стороны пригожина, конечно, не может импонировать военному руководству.

Абсолютно логично, что в отместку Герасимов решил посадить "вагнеровцев" на сухой паек. Тем самым демонстрируя, что без поддержки Минобороны это стадо у́рок – просто "пушечное мясо", которое довольно быстро будет уничтожено.

На этом фоне то "очарование" действиями пригожина, которое пока еще имеется в рф, будет постепенно сходить на нет. Ведь без эффективной поддержки Минобороны — просто живая сила в виде пригожинского "мяса" ни на что не способна. Разве что погибать в невероятных количествах в жестоких боях с ВСУ.

Именно поэтому я считаю, что свежий анализ от ISW имеет под собой основания.

В то же время, не исключаю попытку на уровне высшего политического руководства рф помирить излишне говорливого пригожина с военной верхушкой в лице главы Минобороны шойгу и начальника Генштаба герасимова. Хоть надо понимать, что пригожин, по-хамски критикуя эту парочку, настроил против себя практически весь личный состав МО и ГШ. Врагов среди кадровых военных у него куда больше, чем просто шойгу и герасимов.