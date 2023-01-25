Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа":

Непризнанный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко заявил о якобы предложении со стороны Украины заключить с РБ так называемый пакт о ненападении.

Между тем Украину продолжают сотрясать воздушные тревоги из-за взлетов российской авиации с белорусских аэродромов.

Можно не сомневаться, что Беларусь будет и далее продолжать на своей территории учения, предоставлять условия для обучения российских мобилизованных, а также помогать россии военной техникой.

О последнем может говорить свежая информация о том, что в Беларуси начали расконсервировать технику, находившуюся на базах хранения.

С учетом того, что войска на украинских границах со стороны РБ не концентрируются, обстановка в худшую сторону не меняется, можно предположить, что вся эта техника также будет направлена в распоряжение РФ для войны с Украиной.

Это, конечно же, недружественные действия! Но, с другой стороны, путину пока не удалось склонить Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины.

Заявления Владимира Зеленского, что для Украины очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и не вступила в эту позорную войну, антивоенные заявления Лукашенко (а давайте вспомним, что он периодически хвалит Украину, которая, по его словам "не идет на провокации") позволяют предположить, что между нашими странами существуют какие-то негласные договоренности о соблюдении каких-то балансов, позволяющих поддерживать ситуацию в таком виде, каком она сейчас есть.

Не следует также забывать о том, что посольства обеих стран продолжают работать. Отношения между Украиной и Беларусью не являются безоблачными, но в существующей ситуации в ближайшие 2-3 месяца я бы не ожидал их кардинального ухудшения. А на больший срок во время войны загадывать нет смысла.