Советник министра обороны Алексей Копытько рассказал, в чем преимущества украинских сил ПВО

Анализ результатов сегодняшних российских обстрелов показывает:

- после войны наших пвошников перекупят какие-нибудь шейхи;

- вновь подтверждается вывод, который я уже пару раз озвучивал — россиянам не удается истощить нашу ПВО. Они постоянно ищут новые подходы, но процент попаданий невелик. Неэффективно, накопительный результат ударов значительно меньше, чем они рассчитывали;

- нам все равно кровь из носу нужно повышать запас прочности системы по крылатым ракетам и дронам, плюс добывать средства против баллистики.