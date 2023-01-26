После войны наших ПВО-шников перекупят какие-нибудь шейхи - Алексей Копытько
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Советник министра обороны Алексей Копытько рассказал, в чем преимущества украинских сил ПВО
Анализ результатов сегодняшних российских обстрелов показывает:
- после войны наших пвошников перекупят какие-нибудь шейхи;
- вновь подтверждается вывод, который я уже пару раз озвучивал — россиянам не удается истощить нашу ПВО. Они постоянно ищут новые подходы, но процент попаданий невелик. Неэффективно, накопительный результат ударов значительно меньше, чем они рассчитывали;
- нам все равно кровь из носу нужно повышать запас прочности системы по крылатым ракетам и дронам, плюс добывать средства против баллистики.
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