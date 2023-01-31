Украинский журналист убежден, что Запад помогает Киеву мощным оружием, ведь точно знает, что повторное наступление россиян неизбежно

Эта статья в The Washington Post появилась именно сейчас не просто так.

Борис Джонсон, бывший британский премьер, призывает Запад признать: если бы мы были достаточно искренними и пустили Украину в НАТО, тогда бы войны не было.

Британский политик пишет, что западные страны десятилетиями лишь на словах проводили политику "открытых дверей" в НАТО для Украины. Джонсон не зря употребляет оруэлевское слово "двоемыслие". Ибо синонимом к нему есть "ложь".

Для Москвы это сигнал: Киев никогда не присоединится к альянсу. Значит – можно. И началась самая страшная война в Европе за последние 80 лет.

Джонсон вспоминает, что в 2008 году вместо ПДЧ Украина получила лишь хлопанье по плечу, а в 2014 году "вместо того, чтобы должным образом наказать Путина, мы ответили политикой трусливого умиротворения". А дальше "трагикомический "нормандский формат", которым обе стороны рассматривались как одинаково виноватые, хотя москва была явно агрессором, а Киев жертвой".

Путин "напал, потому что считал, что мы не очень серьезно относимся к защите Украины".

Джонсон убеждает, что Украине сейчас нужна гарантия членства в Альянсе ради стабильности и мира для всего западного сообщества.

"Все наши хитрости закончились бедой".

Но речь идет не только об Альянсе. В подтексте этой статьи – неизбежное российское наступление. Зная, что оно будет, Запад щедро обещает оружие. Которое придет в Украину уже после того, как оно произойдет.

Недаром в статье есть слово "двоедумство" и танк "Leopard 2" в виде прекрасной фотографии.