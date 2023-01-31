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Статья Джонсона об Украине и сигналах путину появилась не просто так - Андрей Цаплиенко

Автор
Андрей Цаплиенко Андрей Цаплиенко
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Украина уверенно противостоит нападению кровавой России уже более 11 месяцев Новость обновлена 31 января 2023, 10:41
Украина уверенно противостоит нападению кровавой России уже более 11 месяцев. Фото Коллаж

Украинский журналист убежден, что Запад помогает Киеву мощным оружием, ведь точно знает, что повторное наступление россиян неизбежно

Эта статья в The Washington Post появилась именно сейчас не просто так.

Борис Джонсон, бывший британский премьер, призывает Запад признать: если бы мы были достаточно искренними и пустили Украину в НАТО, тогда бы войны не было.

Британский политик пишет, что западные страны десятилетиями лишь на словах проводили политику "открытых дверей" в НАТО для Украины. Джонсон не зря употребляет оруэлевское слово "двоемыслие". Ибо синонимом к нему есть "ложь".

Для Москвы это сигнал: Киев никогда не присоединится к альянсу. Значит – можно. И началась самая страшная война в Европе за последние 80 лет.

Джонсон вспоминает, что в 2008 году вместо ПДЧ Украина получила лишь хлопанье по плечу, а в 2014 году "вместо того, чтобы должным образом наказать Путина, мы ответили политикой трусливого умиротворения". А дальше "трагикомический "нормандский формат", которым обе стороны рассматривались как одинаково виноватые, хотя москва была явно агрессором, а Киев жертвой".

Путин "напал, потому что считал, что мы не очень серьезно относимся к защите Украины".

Джонсон убеждает, что Украине сейчас нужна гарантия членства в Альянсе ради стабильности и мира для всего западного сообщества.

"Все наши хитрости закончились бедой".

Но речь идет не только об Альянсе. В подтексте этой статьи – неизбежное российское наступление. Зная, что оно будет, Запад щедро обещает оружие. Которое придет в Украину уже после того, как оно произойдет.

Недаром в статье есть слово "двоедумство" и танк "Leopard 2" в виде прекрасной фотографии.

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Теги:
#Украина #НАТО #Война #Борис Джонсон