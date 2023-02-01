Эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил логику поставок техники Западом

Январь 2023 стал историческим в плане военной помощи Украины. Здесь дело не только в том, что ВСУ наконец-то получат западные танки (о чем даже не мечтали в самых смелых планах довоенного развития).

Здесь дело и в том, что наконец-то "зашевелился" вопрос передачи нам истребителей F-16, хотя до сих пор считалось, что даже МиГ-29 из состава ВВС Польши — это уже что-то "за пределом возможного".

Есть еще аспекты и "стратегического" характера, например, чтобы дать снаряды для нашей артиллерии, США уже начали "вынимать" свои запасы из складов в Южной Корее и Израиле. Или что Великобритания нам не просто дает эскадрон танков Challenger 2, а берется вообще "с нуля" сформировать для нас механизированную бригаду.

Поскольку такие вещи показывают: Запад готов помогать Украине не только во время войны (сколько она не будет продолжаться), но и после Победы при послевоенном развитии ВСУ. Потому что тогда наша страна будет в уникальной ситуации — мы будем первым в истории государством, которое после войны вынуждено даже наращивать собственные арсеналы, чтобы не допустить нового вторжения россии.

Даже "танковая коалиция" — это тоже история о долговременной поддержке. Ведь сейчас по факту речь не только о том, что Украина для контрнаступления может получить бригаду танков Leopard 2. Речь также и о том, как обеспечивать дальнейшие поставки тех же Leopard 2, скажем, и во второй половине 2023 года, и все последующие годы. .

Особенно интригующим участником "танковой коалиции" выглядит Турция, не только имеет до 300 танков Leopard 2, но и собственные наработки по модернизации таких ОБТ.

Есть указания в западных СМИ, что Германия также прорабатывает вариант восстановить и поставить нам довольно неплохие танки типов Leopard 1A5 и Challenger 1. И если это действительно произойдет, то ВСУ получат "мобилизационное" бронетанковое усиление, что по своим характеристикам все равно будет лучше, чем русское "панцерваффе".

Здесь важен сам факт, что пока Кремль пытается максимально усилиться "чмобиками" для нового агрессивного набега, Запад помогает Украине максимально усилиться мощным вооружением, которое сейчас может поставить.

Наши союзники как раз прямо заинтересованы, чтобы наша страна победила в войне против россии как можно скорее, и с наилучшим результатом для нас. Потому что уже на горизонте "висит" перспектива войны между Китаем и США за Тайвань, в промежутке 2025-2027 года, которая будет однозначно иметь глобальный шок для всего мира. И три года подготовки к такой войне, даже в "мобилизационном" режиме военного времени – не так много, как кажется.

Дальше все зависит от нас самих. Рано впадать в панику, но и рано впадать в эйфорию. Каждый должен делать свое дело, приближающее Победу.

Источник: пост Киричевского в Facebook.