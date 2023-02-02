Минобороны, Генштаб и ГУР - что нужно знать, чтобы не путаться - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер назвал главные отличия Минобороны, Генштаба и ГУР МО
Небольшой упрощенный ликбез, а то все время путаница.
Минобороны занимается поставками вооружений и обеспечением армии в целом.
Главнокомандующий и Генштаб — планированием и ведением боевых действий.
ГУР — разведкой и всякими интересными операциями.
Поэтому про обеспечение армии мы слушаем Минобороны. Про боевые действия — Генштаб (подразделения ЗСУ могут давать информацию о происходящем в их зоне ответственности). А ГУР рассказывает о планах и состоянии сил противника, а также (очень изредка) о своих операциях.
Нужно отличать разведданные от аналитики на основе этих данных и от интервью, которые дает, например, Буданов.
Разведданные: На таком-то участке противник концентрирует такие-то силы.
Аналитика: Вероятно, в такие-то сроки будет совершена попытка наступления в таком-то направлении.
Интервью: Раше пи**а.
Учтите, что детальные разведданные и аналитику нам не покажут. Они предназначены для принятия решений военным руководством, а не для развлечения зрителей и читателей.
Кроме того, идет информационная война, цель которой — ввести противника в заблуждение. Поэтому часть публикаций имеет специфический характер.
Да (о ужас!), иногда вместе с противником вводят в заблуждение нас. Попробуйте это как-то пережить.
Отдельный жанр — интервью западным СМИ.
Нам всегда нужно больше оружия. Западные политики зависимы от общественного мнения. Поэтому в интервью западным СМИ будет говориться то, что с точки зрения интервьюируемого принесет нам наибольшую пользу.
Как-то так.
Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.
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