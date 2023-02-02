Бизнесмен и популярный блогер назвал главные отличия Минобороны, Генштаба и ГУР МО

Небольшой упрощенный ликбез, а то все время путаница.

Минобороны занимается поставками вооружений и обеспечением армии в целом.

Главнокомандующий и Генштаб — планированием и ведением боевых действий.

ГУР — разведкой и всякими интересными операциями.

Поэтому про обеспечение армии мы слушаем Минобороны. Про боевые действия — Генштаб (подразделения ЗСУ могут давать информацию о происходящем в их зоне ответственности). А ГУР рассказывает о планах и состоянии сил противника, а также (очень изредка) о своих операциях.

Нужно отличать разведданные от аналитики на основе этих данных и от интервью, которые дает, например, Буданов.

Разведданные: На таком-то участке противник концентрирует такие-то силы.

Аналитика: Вероятно, в такие-то сроки будет совершена попытка наступления в таком-то направлении.

Интервью: Раше пи**а.

Учтите, что детальные разведданные и аналитику нам не покажут. Они предназначены для принятия решений военным руководством, а не для развлечения зрителей и читателей.

Кроме того, идет информационная война, цель которой — ввести противника в заблуждение. Поэтому часть публикаций имеет специфический характер.

Да (о ужас!), иногда вместе с противником вводят в заблуждение нас. Попробуйте это как-то пережить.

Отдельный жанр — интервью западным СМИ.

Нам всегда нужно больше оружия. Западные политики зависимы от общественного мнения. Поэтому в интервью западным СМИ будет говориться то, что с точки зрения интервьюируемого принесет нам наибольшую пользу.

Как-то так.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.