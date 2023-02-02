Экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" - о массированной атаке россиян и превентивных мерах

В информационном пространстве всё больше информации о грядущем массированном наступлении со стороны рф.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что оккупационные войска передислоцируют к востоку дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику, что путин отдал приказ до марта полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Массированная атака россиян уже началась. И вряд ли Запад успеет отреагировать на нее так, как мы хотим. А именно – полной выдачей всего, что нам требуется, включая авиацию.

Более того, даже те танки, которые нам обещаны, придут не скоро.

И это подталкивает путина ускорить возможность эскалации или контрнаступления, как они это называют, на Донбассе.

Какие могут быть превентивные меры, срывающие планы Кремля?

Ну, к примеру, взрывы в конце января на заводах в Иране – одна из таких превентивных мер.

Поскольку возможности путина для наступления обуславливаются наличием необходимых ресурсов. Боеприпасы, ракеты, беспилотники, которые россияне получали или собирались получать из Ирана, – это те самые ресурсы. И сейчас, надеюсь, у агрессора, их будет меньше.

Такие превентивные меры работают. В остальном все надежды – на получение западного оружия, на ВСУ, которые сейчас должны пополняться личным составом, восполняя потери. Фактически мы говорим об очередной волне мобилизации в Украине.

Гипотетически что-то, срывающее планы Кремля, может произойти в самой рф. Тот же метеорит может упасть не в Красноярске, как недавно, а куда-то более, скажем так, прицельно.

Но если говорить о том, что можно просчитать, – внутри рф чего-то, что могло бы остановить войну, пока не просматривается.