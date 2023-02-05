Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" рассказал, что ждет Украину в феврале

Начало февраля продемонстрировало то, о чём предупреждали многие военные эксперты – россияне активизировали боевые действия и агрессивные заявления.

У меня было немало знакомых, находящихся под Бахмутом значительное время непосредственно на "нуле". И я имел информацию из первых уст. У нас были серьезные проблемы, серьезные потери.

Реально ситуацию знает лишь те командиры, которые непосредственно занимаются обороной Бахмута. Прочие "диванные эксперты" могут лишь гадать: что делать, как делать, когда будет "большое путинское наступление" и так далее. Это с реальностью никак не связано, напоминая, скорее, информационный мусор. К сожалению, в нашем информационном пространстве каждый говорит что попало о войне.

И в этой ситуации самое знаковое заявление – это недавнее заверение президента Зеленского, что ВСУ не намерены оставлять Бахмут.

По некоторым данным, украинское военное командование подтягивает резервы под этот город, действительно, ставший определенным символом. Уже понятно, что задание наших военных, которые держат сейчас оборону на том и других направлениях, отбивая массированные атаки противника, – это обескровить врага. Воюет сейчас в основном пехота, потому потери более чем ощутимые. И у нас. И у россиян. У противника – в разы больше, так как он идет в наступление, не считаясь с потерями. Фактически, забрасывая позиции защитников Украины телами своих вояк.

На Донецком направлении ситуация очень сложная. Наше командование, надеюсь, это понимает. И ко всему готово.

На этом фоне заявления западных партнеров Украины о поставках танков, дальнобойной артиллерии – это огромный позитив. Если мы в ближайшее время получим обещанные ракеты дальностью до 150 км, которые будет можно запускать с имеющихся у нас "Хаймерсов", это сыграет значительную роль на фронте.

Ведь позволит "выносить" склады, штабы, живую силу и военную технику противника на куда большем расстоянии, чем сейчас. На что указывают все военные эксперты.

Радуют и договоренности между Францией и Италией о поставках Украине зенитно-ракетных комплексов ЗРК SAMP/T-Mamba, отзывы о которых – просто отличные. Они способны сбивать баллистические ракеты, одновременно отслеживать десятки целей.

Но получим мы это всё лишь через какое-то время. И ребята, которые сдерживают врага на основных направлениях, отбивая фактически вторую, сформированную рф, армию, дают возможность одним украинским воинам обучиться на новой технике, сформировать бронированный кулак, другим – обустроить новую линию обороны.

Безусловно, будет очень тяжело. Не просто так мобилизованы сотни тысяч россиян, часть которых уже на фронте, часть – проходит обучение на полигонах в рф и Беларуси. Но с точки зрения глобальной ситуации – мы имеем огромную мировую поддержку. Уже поднимается тема предоставления Украине боевой авиации.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы то, о чём говорят сегодня, поставлялось нам еще вчера. Но Запад раскачивается медленно, зато потом, поставив всё на поток, действует, как правило, достаточно активно и эффективно. А на поток поставлено уже многое. Вскоре это будут танки, современные системы ПВО, более дальнобойные боеприпасы. Надеемся, дойдет до самолетов.

Сложно сказать, станет ли новое массированное наступление россиян "последним боем путина". Хоть очень похоже на то. Также очевидно, что Кремль пытается переломить ситуацию, в том числе, к годовщине полномасштабного вторжения – 24 февраля.

Как очевидно и то, что мы к этому готовы.