Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец разобрал месседжи из речи Джо Байдена "Про положение дел в стране"

Президент США Джо Байден выступил с речью "О положении дел в стране". В ней, среди прочего, вспомнил Украину. Подчеркнул, что вторжение россии стало испытанием для всего мира. И заверил, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Этот месседж, адресованный рф, более чем понятен. Жаль, пока до некоторых там это не доходит.

Но я обратил бы внимание на другие месседжи – к американцам, украинцам, странам ЕС и Великобритании.

Президентское послание Конгрессу было важно с точки зрения внутренней политики США. Давление со стороны республиканцев на администрацию Белого дома усиливается. Это и контроль за военной помощью Украине, и призывы к ее сокращению. А с учетом коррупционных скандалов, которые сотрясают украинскую власть, аргументов у трамповского крыла становится всё больше.

Поэтому Байден обращался, говоря об Украине, прежде всего, к внутриамериканской и европейской аудитории. Подчеркивая важнейшую вещь – что в защите демократии Америка сделала то, что умеет лучше всего. "Мы ведем за собой", – акцентировал он. Это сигнал союзникам, что США не будут уменьшать объемы военной и экономической помощи Украине. И что европейцы должны поступать так же.

Со своей стороны, мы должны эффективнее бороться с коррупцией. Нужны суды, приговоры, "посадки". Особенно жесткие разбирательства с теми, кто причастен к разворовыванию военной, гуманитарной помощи. Независимо от фамилий и регалий.