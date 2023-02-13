Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа":

Во внешнеполитическом смысле ключевыми сюжетами для Украины в ближайшей перспективе (вторая половина февраля) остаются два.

Первый – поставки вооружений. И тут большие надежды на Рамштайн-9, запланированный на 14 февраля.

Мы критически зависим от соответствующей помощи со стороны партнеров.

Второй – годовщина полномасштабной войны, к которой украинская власть обещает представить формулу мира на некоем глобальном мероприятии.

Как это будет выглядеть, пока не ясно. Мы знаем, что есть формула мира, состоящая из 10 пунктов. Президент Украины озвучивал ее на нескольких мероприятиях. Эта формула отражает наши интересы, нашу позицию, наши пожелания в ракурсе того, как должна закончиться война.

Но ту же россию такой подход точно не устроит. Соответственно, непонятным остаётся, как такая формула, если она будет принята за основу, станет приемлемой для всех. Но нет сомнений, что ее станут активно продвигать в ближайшее время, к 24 февраля.