Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко высказал свое мнение по поводу ближайшего военного и политического будущего Украины.

Во вторую половину февраля Украина вошла под активизацию боевых действий на Донбассе, а также укрепление ВСУ танками и боеприпасами – следствие девятой встречи в формате "Рамштайн".

Уверен, что на военном фронте нас в дальнейшем ожидает жесткое, горячее противостояние. Защитники Украины захотят максимально "перемолоть" возможности наступления россиян, прежде всего, на востоке. В конце зимы — первой половине весны мы будем привязаны к погоде. Колебания от небольшого минуса к небольшому плюсу – это всегда грязь, болото. Всё раскиснет. И это ограничит наступательные действия. И лишь в зоне застройки, в черте населенных пунктов, наступать можно в любую погоду. Так что бои за тот же Бахмут будут продолжаться дальше, не взирая на погодные условия.

Кроме того, на фоне позиционной войны продолжится накопление и обучение резервов. Обе стороны захотят весной мощно наступать, но – во второй половине, когда земля высохнет, а броня сможет идти не только по асфальту, но и по полям.

Активно будет проводиться минирование, чтобы снизить наступательные возможности противника. А наступления эти, причем довольно массированные, точно произойдут примерно в апреле-мае.

Что касается внутреннего фронта. Продолжаться кадровые перемены, запущенные с января. И тут будет активен Офис президента, совершая, в том числе, контратаки против позиции Запада. Политика последнего, в том числе, в предоставлении нам финансовой и прочей помощи, всё больше увязывается с требованием кадровых чисток. Чтобы, как минимум, убрать всех "зашкваренных" персонажей. И, во-вторых, подталкивать Украину к дальнейшему реформированию. Особенно в ракурсе судебной реформы, борьбы с коррупцией, переходе на корпоративное управление госкомпаний.

Что касается внешнеполитического блока, то со стороны украинской власти будут, мягко говоря, не совсем честные уверения, где-то даже в популистическом стиле, что с коррупцией у нас активно борются – вот же даже замглавы ОП Кирилла Тимошенко и замов главы минобороны поснимали.

Но будут и вполне правильные намерения ОП и нашей дипломатии – ускорить поставки со стороны Запада танков (и старых советских, модернизированных, и новых западных образцов), а также добиться передачи нам самолетов. Мы не получили последних по итогам "Рамштайна-9". Но это не значит, что не получим в обозримом будущем.

Как и с танками, как с системами ПВО, тема будет какое-то время буксовать, а потом мы получим всё, что просим. Предполагаю, что наши уже выдвинули предложение партнерам – давайте, пока идут переговоры, мы пришлем летчиков для обучения управления современными истребителями. Чтобы, когда мы договоримся (вероятнее всего – к лету), они уже прилетели в Украину на боевых самолетах.