Эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил нюансы нового массированного обстрела Украины

По ракетным обстрелам 16 февраля 2023 следует отметить следующее. Похоже, на интервал между ударами рашистов действительно влияет такой показатель, как темпы восстановления нашей критической инфраструктуры после очередного удара.

Последние четыре дня мы все имели нетипичную ситуацию, когда графики отключений электричества почти не применялись, потому что мощностей энергоблоков хватало, пожалуй, впервые после 10 октября 2022 года. Поэтому, очевидно, и россияне решили провести новый удар менее чем через неделю после предыдущей, которая была 10 февраля.

Да, есть момент, что интервальность между ракетными обстрелами россиян зависит также и от темпов, которыми рашистский ВПК выдает очередные крылатые ракеты. Если опираться на открытые данные, то получается, что раз в 3-4 дня их "оборонка" выдает 1-2 крылатые ракеты типа Х-101 и один "Калибр". Шести дней было мало, поэтому сегодня рашисты отстреляли нетипично много сверхзвуковых Х-22 – 12 единиц за один раз, против которых наша ПВО еще пока бессильна.

Фраза о "пока бессильна" напрямую связана с тем, что через некоторое время мы все же должны получить минимум три fire unit комплексов Patriot и минимум один fire unit франко-итальянского ЗРК SAMP/T. И тут нам очень на руку новость от немецкого люфтваффе о том, что наши зенитчики с опережением графика овладевают "Петриотом". И это — с немецкой-то щепетильностью.

Что касается "фальш-целей", о которых были сообщения. Очевидно, здесь использовались не аэростаты, которые вчера сбивали над Киевом. А несколько надежнее как минимум в плане управляемости полета – самолеты радиоэлектронной борьбы Ил-22П и вертолеты Ми-8 также в версии для РЭБ, такие машины россияне применяют еще с весны 2022 года.

С одной стороны, уж точно стоит отказаться от концепции "у россиян заканчиваются ракеты".

Ибо те добрые люди, которые обычно берутся подводить "ракетный баланс" у рашистов, обычно "забывают" доплюсовать туда те же Х-22, крылатые и баллистические ракеты к ОТРК "Искандер", остатки по авиационным ракетам тактической авиации, и даже те же П-800 "Оникс" (которую и сегодня также применили). Как видим, орки слишком хорошо "маневрируют" с использованием имеющегося запаса ракет.

С другой стороны, стоит быть и осмотрительными со спекуляциями по теме, что россияне могут нанести ракетный удар 24 февраля прямо на годовщину вторжения.

Да, рашисты и в этот день могут провести ракетные обстрелы, но они не смогут это сделать ровно так же, как это было 24 февраля 2022 года.

Здесь дело не только в том, что в тот день рф отстреляла минимум 160 крылатых ракет большой дальности (и этот "рекорд" она себе сейчас позволить снова не может). В отличие от того дня, у нашей ПВО сейчас значительно выше "запас прочности" и более плотное покрытие.

Будьте осмотрительны, бережем себя.