Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" подвел промежуточные итоги Мюнхенской конференции по безопасности-2023

Мюнхенская конференция по безопасности, которая стартовала 17 февраля и продлится до 19-го, является наиболее масштабным мероприятием такого плана. В ней берут участие традиционно представители разных держав. На данный момент уже можно провести некоторые промежуточные итоги.

Один из важных моментов, которому уделяется мало внимания, что туда прибыл фактический руководитель китайского дипломатии – и не прибыло ни одного представителя из рф. Это показательно.

Показательно и то, что конференцию открывал президент Украины своим выступлением, пусть и в режиме онлайн.

Впрочем, слишком высокие ожидания от "Мюнхена" могут оказаться травматичными для украинского общества. Нам надо не так формировать те или иные ожидания, как – способность нашего государства быть в центре внимания, постоянно это внимание к себе привлекать.

Владимир Зеленский правильно сравнил войну Украины с Россией – с битвой Давида с Голиафом. Это вообще верный подход – сравнивать происходящее со столь очевидными и понятными западному истеблишменту примерами.

Западный мир постепенно воспринимает ситуацию именно так, как нам бы хотелось. При этом важно понимать, что Европа не готовилась к такой масштабной войне. Такого количества снарядов, которые используется на российско-украинском фронте, никто предвидеть не мог. И то, что сейчас Украина имеет возможность давать отпор наступлению рф, это во многом – помощь наших зарубежных партнеров.

Показательна позиция канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что его страна будет всячески способствовать ускорению поставок танков в Украину. Но есть ощущение, что будут сложности технического характера: подготовка экипажей, ремонт, слаживание, логистика. Мне почему-то кажется, что Германия не будет среди тех, кто бросит все силы на скорейшее обеспечение Украины танками. Хотелось бы ошибаться.

Сеанс публичного прозрения, когда французский президент Эмманюэль Макрон заявил, будто думал, что ЧВК "Вагнер" – это структура, не подконтрольная Кремлю, выглядел удивительно. Но то, что Макрон признал отсутствие на данный момент возможности для переговоров с рф, заявил о необходимости готовиться к длительной войне (аналогичные месседжи звучали и от Шольца) – это хорошо и показательно.

Также важно, что Макрон поддерживает реформу Совбеза ООН (Германия не является постпредом, потому ничего по этому поводу говорить не может). Нам, фактически, осталось убедить только Китай в важности изгнать из этого органа россиян.

Еще один важный момент. На Мюнхенской конференции говорят о трибунале над путиным и прочими высокопоставленными российскими военными преступниками.

Это очень важно. Факт того, что такая опция обговаривается, демонстрирует осознание западным миром, что без такого трибунала не будет адекватного развязывания ситуации, мир и далее будет жить в условиях постоянной угрозы. Нам следует продолжать работу в данном направлении – и именно Украина должна быть главным инициатором создания такого международного трибунала.

На Мюнхенской конференции вряд ли будут решения, которые сразу воплотятся в танки, дальнобойные ракеты или самолеты для Украины. Но те перемены, та политическая трансформация, которые там происходят, будут серьезно влиять на мир в целом.

Мы уже видим, что россия потеряла статус предсказуемого партнера. Она просто стала страной на обочине. И это не та страна, которая остановилась на обочине на пикник. Она там живет постоянно. Важно приложить все усилия, чтобы эта страна и ее население имели возможность нации на самоопределение. Без влияния кремлевской (путинской) пропаганды. После чего увидим совсем иную россию. Как минимум – более безопасную для всех.