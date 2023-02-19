Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин специально для "Телеграфа" о позиции Китая касательно российско-украинской войны:

Спустя почти год с начала российского открытого вторжения в Украину появляется всё больше информации, что Китайская Народная Республика (КНР) активно участвует в поставках в рф различной продукции.

Не обязательно санкционной, но и – не исключено. То есть Китай, играет определенную роль союзника россии. И зарабатывает не только на импорте оттуда дешевых энергоресурсов, но и на продаже стране-агрессору разнообразной продукции. Согласно статистике, которую опубликовала сама рф, доля Китая в поставках значительно выросла. По сути, он заместил собой европейские поставки, которые были ранее.

КНР максимально пользуется возможностью экономической изоляции рф, чтобы на этом заработать. Считаю, что недостаточен диалог Запада с Китаем относительно недопустимости такой поддержки страны-агрессора.

Более того, китайский лидер Си Цзиньпин якобы намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала широкомасштабной войны в Украине.

Детали пока не ясны. Зато понятно, что Китаю российско-украинская война, несмотря на определенные экономические выгоды, не комфортна по ряду причин.

Первая состоит в том, что один из важных экономических партеров КНР – США. Но эта война влияет на взаимоотношения Пекина и Вашингтона. Последний всячески намекает, что экономическую активность на российском направлении следует ограничить.

Вторая – война разрушает мост между КНР и Европой. Функцию этого моста ранее выполняла рф. Естественно, Китаю продолжение войны невыгодно с точки зрения экономики, с точки зрения его глобального проекта "Один пояс, один путь".

Но, несмотря на такие невыгодные моменты, несмотря на то, что Китай, возможно, хочет эту войну остановить, он не заявляет о том, что территория Украины должна быть обязательно освобождена. Думаю, Пекин будет настаивать на некой "заморозке" конфликта – лишь бы снять (хоть частично) санкции с рф с последующим увеличением экономической выгоды КНР. Вряд ли от китайского "мирного плана" следует ожидать чего-то хорошего для Украины.