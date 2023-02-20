Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к скоротечной войне.

Этот тезис, как мне кажется, больше рассчитан на западную аудиторию. Потому что, все последние события, в том числе Мюнхенская конференция по безопасности, показали желание Запада (не готовность, а именно желание) как можно быстрее закончить российско-украинскую войну. И это желание обуславливается, в первую очередь, внутриполитическими интересами наших западных союзников. Например, – намечающиеся непростые президентские выборы в 2024 году в США. Президент Украины подает сигнал Западу, что если вы хотите скорейшего окончания, то это возможно, но дайте нам для этого необходимое оружие.

Если же говорить не о сигналах, а о реальности, то здесь я бы обратил внимание скорее на фразу министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью, опубликованном 19 февраля в "Форбсе".

Он сказал: "все понимают, что война будет длиться еще достаточно долго". И министр, видимо исходит не из того, что мы хотим получить, а из того, что нам дают – и мы уже имеем.

Поэтому, следует реалистично оценивать, на какую аудиторию направлены заявления. И где дается констатация, а где озвучиваются стремления украинского руководства, которые совпадают с желаниями Запада – и могут быть реализованы при создании им определенных условий.

Мнение Зеленского о том, что чем больше россия потеряет на Донбассе, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины, на мой взгляд, абсолютно верное. Россияне сейчас собрали на Донбассе наиболее мощный кулак своих сил. И то, что мы, используем этот театр военных действий для перемалывания наступательного потенциала рф, лишает россиян не только инициативы, но и возможности также активно наступать на Юге. Хотя они готовятся к этому. Если бы мы дрогнули на Востоке, как это планировал противник, то своим отступлением создали бы ему и логистические, и политические, и моральные возможности для широкого наступления по всей линии фронта. Но сегодня Донбасс держит удар. И держать его там, учитывая геодезию и урбанизацию региона, гораздо легче, чем в степях Юга.

Поэтому правильная тактика, что мы "перемалываем" силы противника в Донецкой и Луганской областях, не давая ему сосредоточить ударный кулак на других направлениях.

При этом в Кремле явно делают ставку на затягивание войны. Там понимают, что чем дольше она продлится, тем больше к ней адаптируется российская экономика, привыкнет российское общество. И тем меньше, к сожалению, будет шансов на победу у Украины. Потому что мы полностью зависим от поддержки Запада, а она – от внутриполитических настроений в ЕС, Великобритании, США. А ресурс терпения европейцев и американцев – исчерпаем. Война идет не на их территории, поэтому не все понимают, чем может обернуться поражение Украины и для чего ее поддерживать. А западные правительства действуют, исходя исключительно из настроений своих обществ. Которые устают от нашей войны. Конечно, Запад продолжит нас поддерживать, но вот масштабы этой помощи постепенно будут сокращаться. Кремль, похоже, на это и рассчитывает. Потому пытается войну затянуть.

Кроме того, экономические последствия для россии оказались не такими тяжелыми, как предполагалось. Страна-агрессор достаточно успешно обходит санкции через Китай, Турцию, Казахстан… Простой пример – экспорт смартфонов в рф из Армении, которая их не производит, вырос в прошлом году в десять раз. Санкционные товары из Европы и США не идут в рф, но их закупает тот же Китай, а потом перепродает в россию… То есть, рф адаптируется под санкции.

Что касается приближающейся годовщины вторжения… Вряд ли что-то глобальное россияне способны устроить до 24 февраля. Скорее это будет обычный военный день. Возможно, с какими-то ракетными обстрелами. Но ничего экстраординарного, надеюсь, не случится.

Кремль рассчитывал на некий мощный успех к 21 февраля, когда путин намерен обратиться к федеральному собранию.

Но поскольку даже массированное наступление оккупантов на Донбассе никак нельзя назвать успешным, российское руководство не будет заострять внимание на отсутствии позитивных результатов какими-то экстраординарными действиями.

Поэтому, скорее всего, 24 февраля будет обычным военным днем. В рф же он будет использоваться, в первую очередь, в пропагандистских целях. Ничего особенного именно в этот день я не жду.