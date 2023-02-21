Если россия решится на авианалет к 24 февраля, это будет один из последних вылетов ее авиации

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук специально для "Телеграфа":

До годовщины российского широкомасштабного вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, когда путин фактически объявил войну, назвав это "специальной военной операцией", остаются считанные дни.

То и дело звучат прогнозы – чего ожидать от агрессора к этой дате.

Давайте разбираться.

Анонсированное массированное наступление оккупантов уже вовсю идет. Правда, далеко не так, как россиянам бы хотелось.

Уже полгода они накатывают волнами на Бахмут, но взять этот город-крепость так и не смогли.

Более того, получили там не раз очень ощутимо по зубам. А с некоторых ранее занятых позиций были отброшены. О полном окружении Бахмута с перерезанием всех логистических путей речь уже не идет.

Пытаясь взять Угледар, противник согнал туда огромное количество военной техники. До 150 бронированных машин, включая танки. Морпехов. Но мы их накрыли – и там практически ничего из этого "кулака" не осталось.

Надо отдать должное Марьинке, которая держится, прежде всего, благодаря силам 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Передаю, по ходу дела, привет куму, который "насыпает" там врагам.

В Кременной противник пытается давить. В некоторые населенные пункты, ранее располагавшиеся в "серой зоне", удалось зайти "русне". Но ничего кардинального это не изменило.

Вряд ли что-то серьезно может измениться к годовщине широкомасштабного вторжения. Всё, на что способна россия – нанести очередной массированный ракетный удар и напустить на нас "Шахедов", которых им опять навезли иранцы.

Но даже с этим у рф – всё туже. Чтобы осуществлять ракетный обстрел теми же "Калибрами" с Черного моря, их тянут к Черному морю с флагманов Северного флота, Балтийского. Потому что дефицит "Калибров" уже у них…

Есть сведения, что агрессор накопил у границ самолеты-вертолеты и готовит большой авианалет.

Ну, рискните… С нашей всё более совершенствующейся системой ПВО это будет один из последних вылетов российской авиации.