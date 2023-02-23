Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк рассказал, чего желает и может достичь путин в войне против Украины

Не люблю повторяться, но понимаю, что то, о чем я когда-то писал, помню только я (да и то не всегда). Поэтому давайте немного другими словами напишу и дополню свой сентябрьский пост про "Четыре войны Владимира Путина".

Очень полезно понимать, что человек хочет, и что может.

Хочет ли Путин заполучить всю Украину? Конечно. Может? Год назад думал, что да. Сейчас — уже нет.

Хочет ли Путин Харьков и Одессу? Конечно. Может? Восемь месяцев назад думал, что да. Сейчас — уже нет.

Хочет ли Путин завоевать хотя бы Донбасс? Конечно. Может? Все еще думает, что да.

Получение сухопутного коридора в Крым и захват Донбасса были изначально программой-минимум Путина. Если бы его представления об Украине и состоянии российской армии были адекватны, он мог бы сразу сосредоточиться на ней. Но нет, его понесло в мир фантазий.

С тех пор реальность большую часть его фантазий разрушила, но вера, что забрасывание украинских позиций мобиками и зэками поможет "освободить" Донбасс путем его тотального разрушения, все еще жива.

Мы все еще находимся здесь — посреди фантазий Путина, что он сможет захватить Донбасс, чтобы не выглядеть совсем уж лузером.

Если бы ему вдруг удалось достичь этого, российская армия попробовала бы наступать к Запорожью (к Херсону нечего и пытаться), а потом стала бы в оборону, охраняя захваченное. И свершившееся "освобождение Донбасса" было бы объявлено той самой "настоящей" целью СВО, а куски Запорожской и Херсонской областей — сверхплановыми бонусами.

После чего оставшиеся средства, агенты и полезные идиоты были бы брошены на пропаганду "прекращения огня и начала переговоров". То есть заморозку ситуации.

Можно было бы предполагать и дальше, но не вижу большого смысла. Потому что весь Донбасс Путин захватить не сможет.

И эта его сохраняющаяся неадекватность оценки собственных способностей снова сыграет нам в плюс. Откроет новые возможности.

Но это уже совсем другая история. Давайте дождемся окончания этой.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.