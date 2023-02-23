Бывший глава МВД и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал свое назначение на новую должность и ответил хейтерам

Приехал с бахмутской передовой на базу. Сильно удивлен реакции ФБ на мое назначение комвзвода роты бпла.

Друзья как-то чрезмерно счастливы от рядового события, недруги привычно бурно ненавидят меня за то, что выглядят диванными пигмеями.

На фоне этого — уличные бои в пригороде Бахмута, перерезанные трассы сообщения, нехватка бк, смертельная усталость героической пехоты.

В этих обстоятельствах я отшучиваюсь от поздравлений словами, что карьера наконец-то пошла вверх:), но правда искренне благодарен каждому за доброе слово.

А недругам (до войны называл их врагами, но сейчас это слово использую только для тех, за кем охотимся день и ночь) что-то объяснять нет смысла. Знайте, что я, не скрываясь, пережил и победил и днепропетровскую, и донецкую мафию. Переживу и вашу эстрадно-цирковую.

Честь имею.