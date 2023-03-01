Путин потерпел уже пятое поражение с начала вторжения в Украину - Дмитрий Кулеба
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Министр иностранных дел Украины, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба проанализировал главные поражения путина за время полномасштабного вторжения
1 марта 2023 года путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения — Украина победила его зимний террор.
Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы.
Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому ржанию тоже не замерз без российского газа. россии один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами.
Следовательно, это пятое поражение.
Первое поражение было тогда, когда мы с первых минут наступления не дали путину парализовать нас страхом.
Второе – когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни через месяц, ни через год. И никогда не упадет.
Третье поражение мы нанесли рф на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.
Четвертое поражение — потеря россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины.
До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны каждый день работать на нее и верить в Украину.
Источник: Facebook-страница Дмитрия Кулебы.
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