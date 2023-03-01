Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший председатель Луганской ВГА, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука специально для "Телеграфа":

Украина вступила в очередную военную весну, на первый день которой пришелся 371-й день широкомасштабного российского вторжения.

Есть все шансы, что наши наступательные действия этой весной состоятся с использованием западных танков и бронетехники. С авиацией пока сложности. Но где-то в глубине души мне кажется, что в ближайшее время мы ее получим. Не в тех объемах, что нам бы хотелось. Но – получим.

Не исключаю, что это будет не американские истребители F-16, а самолеты европейского производства. Хоть, возможно, несколько образцов F-16 тоже окажутся у нас.

Меня в данном контексте больше напрягает отсутствие (по крайней мере, в публичной плоскости) диалога о возможной поставке боевых вертолетов и самоходных минометов. Эти две составляющие – крайне важны. Но почему-то даже упоминания об двух этих компонентах я нигде не встречал.

То ли диалог ведется, но закулисно (что, в принципе, было бы правильно). То ли по непонятным причинам эти две составляющие выпадают из поля диалога.

Впрочем, кое-какие сведения о поддержке боевыми вертолетами уже начали просачиваться.

Остается для меня загадкой (непонятной и довольно неприятной) еще два момента.

Во-первых, почему мы до сих пор не наносим удары по военным объектам на территории Беларуси. Недавний подрыв на аэродроме "Мачулищи" т.н. "предвестника войны" – скорее исключение, чем правило.

Во-вторых, почему правительство Молдовы демонстрирует такую слизняковую позицию и не использует возможность для наведения Конституционного порядка на своей территории (речь и о Приднестровье) – с помощью Вооруженных Сил Украины в том числе.

Я ожидал, что после того как ВСУ в 2022-м начали гнать русских с оккупированных территорий, наконец, произойдут некие реализации тайных договоренностей между Молдовой и Румынией (членом НАТО), Молдовой и Украиной. И это недоразумение под названием ПМР (Приднестровская Молдавская Республика) будет ликвидировано раз и навсегда. Одновременно Украина получила бы доступ к самым большим складам с вооружением – в селе Колбасна.

Почему президент Молдовы до сих пор этого не реализовала – для меня остается непонятным.

Что касается решения одного из крупнейших лоукостеров Wizz Air приостановить все полеты в/из Международного аэропорта Кишинева с 14 марта 2023 года из-за "соображений безопасности", это скорее политический шаг. С военной точки зрения я не вижу объективных предпосылок для активизации пророссийских вооруженных формирований в приднестровском анклаве.

Важно понимать, что все пути снабжения там (сухопутный, железнодорожный, воздушный) находятся под контролем Украины. И я верю, что наша власть, как бы я к ней не относился, не допустить ни под каким соусом осуществления каких-то транзитных перевозок в Приднестровье через воздушное пространство Украины.

Боеспособных подразделений у т.н. "ПРМ" не существует. Ну, а рф, не убирая оттуда свой воинский контингент, традиционно грубо нарушает все международные соглашения.

С точки зрения международного права – у Молдовы есть все основания для наведения Конституционного порядка на данной территории. Любыми средствами.