Украинский бизнесмен и блогер Роман Шрайк рассказал, как будет развиваться ситуация на фронте в первый месяц войны

Март будет психологически сложным. Во-первых, в марте народ всегда плавит. Авитаминоз и т.п. Фейсбучное "мартовское обострение" я наблюдал из года в год, традиционно меняя обложку на "Все еб**улись". Во-вторых, усталость от войны накапливается.

В-третьих, в марте бои увязнут в распутице. Это, конечно, снизит темпы российского наступления, но не даст нам повода для радости, ведь для контрнаступления ЗСУ время еще не настанет. В общем, ощущение "безнадеги" будет шириться.

В таких условиях появится ложный выход — раз врага бить сложно, давайте пи**ить друг друга. Это куда легче, обматерили всех вокруг, подняли панику и истерику, уличили кого-то, что он/она говно, и пришли к выводу, что все плохо. Вроде как выплеснулись, но на самом деле деморализовали себя и окружающих.

Поэтому у меня просьба — осознать эти предпосылки к своим возможным эмоциональным реакциям и понять, что они в значительной мере диктуются не реальностью, а психологической особенностью момента. Давайте проживем этот сложный месяц, минимизируя ущерб самим себе.