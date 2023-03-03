Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" дал прогноз ситуации на всех фронтах

Пришла весна, но с посадками в Украине всё так же туго. Коррупционный фронт держит все удары. Но есть и другие фронты. Порассуждаем о них всех.

На военном фронте россияне спешат наступать. Потому что замерзшая земля продержится еще неделю-две, а потом примерно к середине марта всё начнет таять, "поплывет" – и мы будем иметь оперативную паузу где-то до середины апреля. Лишь к тому времени земля достаточно просохнет, чтобы можно было наступать с применением тяжелой бронетехники. Так что полвесны обе армии – и наша, и оккупационная – будут накапливать резервы, готовиться. Активные боевые действия возобновятся, скорее всего, в мае. ВСУ, предположительно, будут давить на юге, захватчики – на востоке, надеясь додавить нас по линии Бахмут — Краматорск — Славянск. Возможно, еще и Угледар, Авдеевка, Марьинка.

Что касается внутриполитического фронта, я прогнозирую продолжение противостояния по линии Офис президента Зеленского – Порошенко.

Предыдущего главу государства будут пытаться выбить со всех информационных площадок. Уже видно, что ОП лишает оппонентов любых серьезных медийных ресурсов. В их распоряжении остаются разве что соцсети, над которыми команда Зеленского не властна. В итоге те же порошенковцы, порохоботы, оказываются замкнуты сами на себе. И "варятся" в среде таких же, не имея возможности достучаться до другой части электората. У Офиса президента тут преимущество, потому что есть "Единый марафон", информационную повестку которого формирует именно Банковая.

Кроме того, на внутреннем фронте следует ожидать новых коррупционных скандалов. Просто потому, что "слуги" на них заточены. Когда отбор в команду проводится, прежде всего, по критериям лояльности, а не профессионализма, ничего другого ожидать не приходится. А тут еще такой лакомый "кус" – 52 миллиарда гривен, которые должны пойти как бы на восстановление Украины и распределяться между областями.

Думаю, по этому поводу весной начнутся скандалы. Потому что деньги будут заводить без тендеров, под "свои" структуры, так или иначе повязанные со "слугами". И весной такие скандалы точно не закончатся.

Что касается внешнеполитического фронта, то вся весна пройдет в согласовании новых поставок вооружения, выстраивании логистики касательно того, что нам уже пообещали. Вряд ли дело дойдет до давно запрашиваемых нами американских истребителей F-16.

Но в строй будут вставать всё новые и новые танковые бригады, бригады наступления.

Среди главных загадок весны – как поведет себя Китай, начавший активные танцы вокруг российско-украинской войны (и своим "мирным планом", и приемом Лукашенко в Пекине, и тем, что, судя по информации представителей США, подумывает об активизации поддержки рф, не исключено, что летальным оружием).