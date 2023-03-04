Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на еще один раритет в руках российских солдат

У подразделений российских оккупантов на вооружении стал появляться РПГ-16.

Данный гранатомёт был принят на вооружение в 1970-х применялся в основном десантурой и спецурой. Имея неплохую точность, он, всё же, очень быстро перестал удовлетворять современным потребностям.

В частности, у него довольно слабое пробивание брони и он очень быстро стал уступать РПГ-7. В итоге, гранатомёт, как неудовлетворяющий современным требованиям списали. Но, война в Украине похоже настолько истощила ресурсы и запасы РОВ, что со складов стали доставать и давно позабытый РПГ-16.

Отдельно хочу отметить, что гранатомёт весьма неплох против огневых точек, но совершенно бесполезен против современных танков, особенно если мы говорим о перспективе появления в зоне БД Leopard 2. Это вообще как укус комара слону. Но на безрыбье и рак рыба…

Источник: пост Коваленко в Telegram