Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал, чем опасны планирующие бомбы россиян и, как Украина им может противостоять

Оккупационная армия рф начала применять против Украины новые боеприпасы – барражирующие авиабомбы. Крайне опасные, как уверяет спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Планирующие бомбы опасны тем, что обладают большой разрушительной силой, пригодны для уничтожения мостов, защищенных объектов, причем самолеты способны запускать их, находясь вне зоны действия систем противовоздушной обороны. При этом планирующая бомба – это сложная цель для уничтожения средствами ПВО.

У нас могут возникнуть проблемы, если таких бомб у россиян много, хотя, судя по всему, упомянутый случай пока – единичный. Наилучший выход – сбивать самолеты-носители, что можно делать с помощью средств ПВО с дальностью действия, превышающих радиус действия планирующих бомб (для УПАБ-1500В это до 50 км), либо с помощью боевой авиации. Естественно, и того, и другого должно быть достаточно для того, чтобы контролировать все направления, откуда могут прилететь такие самолеты-носители. Поэтому вопрос усиления ПВО по-прежнему актуален.