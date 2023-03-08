Волонтер и основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега отреагировал на гибель украинского военного Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи")

Самое трагическое в смерти Дмитрий Коцюбайло в том, что он — из поколения, которое кроме войны не видело практически ничего.

Ему исполнилось 18 перед Майданом. А дальше его биография состоит из таких событий, как боевые выезды, тяжелые ранения, баррикады, АТО, ООС, полномасштабная война и смерть.

Период жизни, в который влюбляются, совершают ошибки, находят первую работу, покупают первую машину, начинают путешествовать, "ищут себя" и делают много милых вещей, о которых нужно стыдно вспоминать, в его жизни отсутствовал. Ему посчастливилось любить и быть любимым с Алиной Михайловой. Но его жизнь состояла из боев, окопов и смерти, и радости он видел гораздо меньше сверстников.

Один из самых смелых и профессиональных на этой войне, настоящий лидер и вожак, честный и чистый человек без второго дна. Жаль, что ты не видел, сколько всего может дать этот мир, кроме войны. И не увидишь уже. Почивай с миром. Знать тебя было высшей честью.

PS И хочу поблагодарить всех, кто причастен к награждению Дмитрия звездой героя в Верховной раде. Это был важный и очень объединяющий момент для всех нас. Этот орден дают только один раз. Дмитрий его получил рано или поздно. Я благодарю, что это произошло не посмертно. Что мы, как страна, смогли поблагодарить его живого. Так и должно быть.