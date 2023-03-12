Бывший депутат, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа":

Появившаяся в марте 2023-го информация о том, что на территории временно оккупированного Крыма так называемые "администрации" начали готовить планы эвакуации для своих сотрудников, является на самом деле продолжением замеченной ранее тенденции.

То, что оккупанты задумывались и продолжают задумываться над планами своей эвакуации с Крыма, стало понятно еще в январе-феврале прошлого года, перед началом массового вторжения. Тогда появились сообщения, что силовики, которые наиболее информированы, пытались как-то тихо продавать захваченное или купленное на полуострове жилье. Это вызвало определенный всплеск на рынке – и, конечно, не прошло незаметно. Некоторые военные, чиновники, представители спецслужб эвакуировали семьи. А сами, являясь частью системы, не могли выезжать.

Потом была следующая волна – уже весной, когда часть "понаехавших" неоколонизаторов, которые думали, что будут теперь в Крыму навсегда, начала возвращаться на историческую родину.

Затем было некоторое затишье в этом процессе. Видно, наслушавшись российской пропаганды новые "хозяева" Крыма решили, что для них всё будет в порядке. Но примерно с августа прошлого года эта уверенность резко пошла на спад.

Активно начали действовать и ВСУ в целом, и Силы специальных операций в частности, и местное сопротивление. В Крым пришел "сезон бавовны". Гремели взрывы на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Сакский район), в Джанкойском районе, ряде других мест. Мы помним, что происходило осенью в Севастопольской бухте, когда отлично проявили себя морские дроны.

И в конце прошлого года, и в начале этого – в Крыму продолжало греметь. И в январе, и в феврале раздавались взрывы. Звучали они уже и в марте.

Всё это, безусловно, не добавляло уверенности оккупантам. И то, что сейчас массово строятся в Крыму фортификационные сооружения на пляжах, роются окопы, естественно, подталкивает к бегству – как неоколонизаторов, так и коллаборантов. Последних – особенно. Они понимают, что спасать их никто особо не будет.

Понимают оккупанты и то, что Крымский мост, уже переживший в октябре атаку, рано или поздно рухнет, а сухопутный коридор будет перерезан ВСУ. И тогда Крым превращается из полуострова – практически в остров (с точки зрения коммуникаций). Будут очень ограничены возможности эвакуации. И в первую очередь Кремль будет вытаскивать оттуда российских силовиков, военных.

Соответствующие схемы, планы такого "исхода", безусловно, существуют. Они утверждаются, причем, не как нечто гипотетическое, а как то, что придется применять с высокой степенью вероятности.

Думаю, что наряду с официальными планами эвакуации, утвержденными в российских структурах, существуют и неофициальные – в головах Аксенова, Константинова и прочей подобного рода публики. Они понимают, насколько проблематично будет вывезти из Крыма всё то, что они награбили за годы оккупации.