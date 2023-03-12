Военно-политический обозреватель Александр Коваленко напомнил, что "Леопарды" в ближайшее время на фронт не попадут

В ближайшее время российская пропаганда развернёт информационную атаку на танки Leopard 2, передаваемые Украине.

В информационное пространство будут осуществляться вбросы, с целью дискредитировать Украину, как пользователя данных танков, так и саму немецкую технику.

В частности, будут использованы следующие фейки и манипуляции:

Потери. ВСУ не успели получить первые танки, как уже их теряют на фронте.

Украина получает поломанные и небоеспособные танки, после долгого хранения.

Украинские экипажи не могут профессионально овладеть Leopard 2.

Украинские военные продали россиянам танк Leopard 2 и его уже изучают российские "специалисты".

Все эти фейки и манипуляции в ближайшие дни в большом количестве появятся в российском сером сегменте, ряде пропагандистских СМИ, а так же западных информационных прокладках россии.

Отдельно подчеркну, что на сегодняшний день ни одного Leopard 2 нет в зоне боевых действий и быть не может. Утверждать подобное могут только профнепригодные невежды.

В настоящее время в Украине идёт процесс формирования танковых рот из Leopard 2, а в зоне БД они появятся только после формирования батальонов.

Таким образом, любые сообщения относительно присутствия Leopard 2 на линии боестолкновения являются фейковыми и не соответствуют действительности.

Сохраняем критическое мышление, что есть универсальным и надёжным противоядием, против любой российской ИПСО.

Источник: пост Коваленко в Telegram-канале.