Российская пропаганда готовит информационную атаку на "Леопарды" для ВСУ. Что важно помнить - Александр Коваленко
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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко напомнил, что "Леопарды" в ближайшее время на фронт не попадут
В ближайшее время российская пропаганда развернёт информационную атаку на танки Leopard 2, передаваемые Украине.
В информационное пространство будут осуществляться вбросы, с целью дискредитировать Украину, как пользователя данных танков, так и саму немецкую технику.
В частности, будут использованы следующие фейки и манипуляции:
- Потери. ВСУ не успели получить первые танки, как уже их теряют на фронте.
- Украина получает поломанные и небоеспособные танки, после долгого хранения.
- Украинские экипажи не могут профессионально овладеть Leopard 2.
- Украинские военные продали россиянам танк Leopard 2 и его уже изучают российские "специалисты".
Все эти фейки и манипуляции в ближайшие дни в большом количестве появятся в российском сером сегменте, ряде пропагандистских СМИ, а так же западных информационных прокладках россии.
Отдельно подчеркну, что на сегодняшний день ни одного Leopard 2 нет в зоне боевых действий и быть не может. Утверждать подобное могут только профнепригодные невежды.
В настоящее время в Украине идёт процесс формирования танковых рот из Leopard 2, а в зоне БД они появятся только после формирования батальонов.
Таким образом, любые сообщения относительно присутствия Leopard 2 на линии боестолкновения являются фейковыми и не соответствуют действительности.
Сохраняем критическое мышление, что есть универсальным и надёжным противоядием, против любой российской ИПСО.
Источник: пост Коваленко в Telegram-канале.
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