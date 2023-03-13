РФ строит оборонительные линии в Крыму: опасаются контрнаступления ВСУ или коррупционные схемы?

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Право Право" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" :

Оккупанты в течение последнего года активно возводят фортификационные сооружения на территории аннексированного полуострова. Пока они располагают противотанковые заграждения на условной "границе" Керченского полуострова.

Следует заметить, что стоимость "засечной линии" в Белгородской области достигла почти 10 млрд руб, то есть почти 132 млн долларов. Поэтому следует говорить о том, что подобные схемы используются, в первую очередь, для присвоения бюджетных средств.

В этом контексте можно упомянуть и откровенно коррупционный проект опреснения воды, который россияне планировали реализовать на территории Крыма. Правительство России даже выделило на решение проблемы обеспечения аннексированного Крыма пресной водой 48 миллиардов рублей (17,8 миллиарда гривен) до 2024 года.

Это была полностью коррупционная схема, ведь вскоре этот проект доказал свою несостоятельность.

Напомню, несколько лет назад самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о строительстве опреснительной установки на оккупированном полуострове, которое должно было начаться 1 января 2021 года и продлиться около 15 месяцев.

В свою очередь, российский диктатор Путин подчеркнул, что в оккупированном Крыму есть много запасов пресной воды, но ее поиском никто не занимался. К тому же он уверял, что воду можно найти под Азовским морем.

Геологоразведка запасов воды под дном Азовского моря должна проходить в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2025 года". Тогда "Росгеология" получила на проведение таких работ субсидию в объеме 70 миллионов рублей. По предварительным оценкам было установлено, что общие объемы подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акватории Азовского моря могут достигать 2 миллиарда кубометров ежегодно. То есть, россияне могут рассчитывать на ежегодный забор воды из всех потенциальных источников подруслового стока минимум в объеме до 1,2 миллиарда кубометров.

Таким образом, оккупанты пытались решить проблему водоснабжения полуострова. Но не так получилось, как думалось.

К тому же вспомним так называемый "Энергомост" в Крыму, который также не решил вопрос энергоснабжения или энергонезависимости полуострова от внешних факторов. На него РФ также выделила сумасшедшие бюджетные средства, затем попавшие в очередную коррупционную схему.

Коррупционная составляющая всегда была в крови у м*скалей.

Но с другой стороны, стоит говорить и о возможных вариантах россиян по поводу деоккупации украинскими военными полуострова.

Вероятно, такая линия обороны, по мнению россиян, должна стать последним рубежом обороны оккупационной армии во время потенциальных боев за Крым.

Примечательно, что проведение таких работ оккупантами является политическим сигналом местному населению и странам Запада касательно вероятности военного сценария деоккупации этих территорий со стороны ВСУ.

Оккупанты рассматривают потенциальные угрозы, учитывая при этом все возможности ВСУ, ведь на российские "красные линии" никто не обращает внимания. Следует говорить о том, что все рычаги военно-политического давления и запугивания со стороны РФ остались в прошлом.