Журналист и эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал подробности крупнейшей танковой битвы, которую выиграли ВСУ. Враг пытался действовать "по учебнику", а ВСУ проявили более гибкую тактику

Разгром рашистов под Угледаром был значительно сложнее, чем просто "расстрел чмобиков и бронетехники, которые шли колоннами на наши позиции". Поляки из Defence24 считают, что эта победа была, в первую очередь, результатом оперативного мастерства ВСУ в обороне. Тем более что действовать приходилось против довольно опасного врага.

Для начала – там у россиян по живой массе было действительно гораздо больше, чем одна бригада морской пехоты (155-я обрмп ТОФ). Там действовала также и 40-я бригада морской пехоты ТОФ, террористическая группировка "Каскад", и что также важно – батальон "Алга", сформированный властями Татарстана.

Этой всей живой массой "чмобиков" и "скрыто мобилизованных" командовали офицеры, как минимум работавшие над своей теоретической подготовкой. Они были как минимум в курсе, что нужно навязывать свою инициативу противнику.

Поэтому старались не только штурмовать наши позиции в лоб, но и искать "обходные пути". Из-за чего бои с оккупантами под Угледаром были не только серией "лобовых штурмов", но и серией локальных столкновений между рашистскими "штурмовыми группами" и бойцами ВСУ в пригороде Угледара.

Оккупанты были как минимум в курсе, что наши артиллеристы могут применять американские снаряды RAAM для дистанционной постановки противотанковых мин. Потому и пытались идти колоннами, как в подобных случаях "книга учит", пропуская вперед машины разминирования УР-77 и танки Т-80 с противоминными тралами, и мотопехоту по флангам.

Для попытки взять Угледар россияне даже модифицировали свою тактику "огневого вала", сделали в частности акцент на применении БМ-21 "Град" и самоходных огнеметов ТОС-1, открывавших огонь по наводке из дронов.

Более того – поляки считают, что именно на этом отрезке фронта рашисты применяли даже вертолеты Ка-52 с управляемыми ракетами "Вихрь" и Ми-28 с дефицитными управляемыми ракетами ЛМУР (созданными по заказу ФСБ специально для разрушения зданий); обычно враг свои ударные вертолеты применяет для отстрела неуправляемых ракет с кабрированием (это когда нос так вверх задирается для стрельбы). Но даже и здесь у россиян "что-то пошло не так", раз они подверглись столь громкому разгрому.

Если кратко о действиях ВСУ по принципу "не навреди" — наши защитники на самом деле были более гибкими в выставлении минных заграждений, снарядами RAAM "сыпали" только в случае необходимости, и при этом о "классических" противотанковых минах ТМ-62 тоже на самом деле никто "не забывал".

Россияне действовали "по книге", пропуская вперед УР-77 и Т-80 с тралами – так наша артиллерия в первую очередь именно по этой технике и била, а уже потом стреляла и громила другую часть рашистских войск. Наши защитники в полной мере обратили в свою пользу фактор местности. Поэтому переиграли россиян в серии контактных схваток, и не дали врагу "прощупать" путь в обход Угледара.

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Ссылка на польский Defence24 здесь имеет значение не только для демонстрации того, как в той же Польше действительно высоко оценивают результативность ВСУ. Но и для демонстрации того, насколько высокими к нам всем будут требования в послевоенное время, в том числе заграницей, по принципу "армия – это срез всего общества"