Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко рассказал о том, как вредит война в Украине Китаю и почему Си Цзиньпин решил высказаться спустя год

Информация о том, что лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин может вскоре встретиться с владимиром путиным (возможно, во время визита в Москву, который пока официально не подтвержден), а также планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорит о многом.

Планируемый разговор Си Цзиньпина с президентом Украины (первый за более чем год российского широкомасштабного вторжения), очевидно, демонстрирует, что Китай тоже хочет быть так называемым посредником, точнее альтернативной силой США на международной арене. А если так, то конкурировать Пекину с Вашингтоном нужно в темах безопасности.

А что нас интересует? Давление на россию. Китай желает завершения войны и возобновления торговли. Экономическая ситуация там сейчас не самая лучшая. Можно предположить, что Си будет представлять Украине свое видение мирного плана. Однако ни один мирный план нас не устраивает, если не учитывает территориальную целостность нашей страны.

Но выгода Китая, напоминаю, состоит в восстановлении нормальной торговли и международных отношений. Этого без поражения рф не будет никогда.