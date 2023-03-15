"Весеннее обострение": в украинском обществе появились две опасных тенденции - Роман Шрайк
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Украинский бизнесмен и блогер Роман Шрайк заметил некоторые негативные тенденции в поведении общества
Последнее время мне совсем не нравятся две тенденции.
Они проявлялись и раньше, но сейчас все это накладывается на усталость и "весеннее обострение", и становится еще ярче.
1. Наше общество ведет себя как капризные дети, испытывающие дефицит внимания.
Хочу чего-то, значит немедленно мне это дайте. А если не даете — значит сволочи, враги и подонки. Я тут главная звезда, все мне должны. Не понимаете этого? Буду биться в истерике!
2. Реальный враг подменяется воображаемым.
У людей, которые не пошли на фронт, очевидно, нет прямой возможности уничтожать врага. Волонтерить или помогать донатами — ок, но эмоции все равно требуют выхода.
Поэтому используется возможность виртуального уничтожения виртуального врага. Иногда этот враг действительно враг, но все чаще "враг" подбирается так, чтобы его было легко победить, и не всегда подозревает, что кто-то ведет с ним священную битву. Получается классическое "ищем не там, где потеряли, а там, где светло".
Конкретные примеры приводить не буду, потому что это вызовет еще одну волну раздражения. Просто подумайте о сказанном, как о теоретической концепции. Этого должно быть достаточно, чтобы понять, что такое поведение со стороны выглядит не особо адекватно.
Не надо так.
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