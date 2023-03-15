Украинский бизнесмен и блогер Роман Шрайк заметил некоторые негативные тенденции в поведении общества

Последнее время мне совсем не нравятся две тенденции.

Они проявлялись и раньше, но сейчас все это накладывается на усталость и "весеннее обострение", и становится еще ярче.

1. Наше общество ведет себя как капризные дети, испытывающие дефицит внимания.

Хочу чего-то, значит немедленно мне это дайте. А если не даете — значит сволочи, враги и подонки. Я тут главная звезда, все мне должны. Не понимаете этого? Буду биться в истерике!

2. Реальный враг подменяется воображаемым.

У людей, которые не пошли на фронт, очевидно, нет прямой возможности уничтожать врага. Волонтерить или помогать донатами — ок, но эмоции все равно требуют выхода.

Поэтому используется возможность виртуального уничтожения виртуального врага. Иногда этот враг действительно враг, но все чаще "враг" подбирается так, чтобы его было легко победить, и не всегда подозревает, что кто-то ведет с ним священную битву. Получается классическое "ищем не там, где потеряли, а там, где светло".

Конкретные примеры приводить не буду, потому что это вызовет еще одну волну раздражения. Просто подумайте о сказанном, как о теоретической концепции. Этого должно быть достаточно, чтобы понять, что такое поведение со стороны выглядит не особо адекватно.

Не надо так.