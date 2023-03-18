Экснардеп и действующий военнослужащий ВСУ Егор Фирсов поделился впечатлениями от постоянных прогнозов об украинском контрнаступлении

Говорю откровенно – меня начинает раздражать то, что с каждого угла я слышу о "контрнаступлении".

Где бы ни открыл видео или текст – везде "компетентная" информация о "контрнаступлении".

"Ну что, скоро Донецк освободите? По ТВ сказали: весной будет контрнаступление", — говорит мне вчера продавщица на заправке в Константиновке.

Ты стоишь и думаешь, что это за фигня такая? Я что здесь, в футбол играю?

Все думают, что контрнаступление — это обязательно, как было в Харьковской области, когда почти без потерь освободили 150 населенных пунктов. Но сейчас ситуация другая. Враг сделал выводы, построил серьезные укрепрайоны, проводит видеонаблюдение по всей линии фронта 24 часа в сутки.

Это я не к тому, что не нужно освобождать территории. Я к тому, что не стоило относиться к ВСУ, как к футбольной команде, побуждая аплодисментами и лозунгами к бою.

Вы не представляете сколько сил и пота тратится на то, чтобы отразить у врага небольшую посадку в 300 метрах от твоих позиций. А люди почему-то воспринимают контрнаступление так легко, будто это схватил автомат — "тра-та-та" и в дамках.

Конечно, контрнаступление будет. Но когда командование увидит возможность для него и закончит серьезную подготовку. Может, весной, может — летом или осенью, а может и завтра.

Но если бы он не начался, мы относимся к разговорам о нем с ответственностью. Потому что слова формируют общественное мнение, а общественное мнение оказывает влияние на решения политиков, в том числе и западных. Политики же, в свою очередь, ставят задачу военным. И если эти задачи продиктованы ожиданиями электората, а не возможностями армии и военной целесообразностью, то это много крови, жизней и разочарований.