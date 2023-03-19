Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа":

Для защиты от российского агрессора Украине крайне необходимы истребители. Они необходимы Украине, поскольку могут выполнять две важные функции: быть составной частью системы ПВО и усиливать системы противовоздушной обороны для перехвата и уничтожения воздушных целей; для прикрытия с воздуха оборонительных и наступательных действий наземных войск.

Следует отметить, что уже в ближайшие недели Украина получит почти два десятка МиГ-29 от партнеров из Польши и Словакии. Речь идет об истребителях советского образца, модернизированных под стандарты НАТО. Решение правительств двух соседних стран свидетельствует о формировании новой авиационной коалиции. Создание этой коалиции позволит изменить ситуацию в воздухе, где доминирует рф.

По-моему, любая военная помощь в воздушном компоненте позволит улучшить расклад сил на фронте. Ведь, согласно открытым данным, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Вооруженные силы Украины располагали около 100 боевых самолетов, тогда как российская сторона – около 1,5 тысячи боевых самолетов. По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 17 марта 2023 г., в ходе военных действий враг потерял 305 бортов.

14 марта глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что польская сторона может передать Украине модернизированные МиГ-29 (MiG-29) уже через 4-6 недель. Всего в Польше 28 таких самолетов, которые были в свое время получены от Чехии и Германии и модернизированы под стандарты НАТО. Речь идет о перемасштабировании показателей в радионавигационном оборудовании, системах связи и распознавании "свой-чужой".

Примечательно, что 15 польских самолетов МиГ-29 в течение 2011-2014 годов прошли модернизацию, в проведении которой помогал Израиль. Речь идет об усовершенствованной системе позиционирования, бортовом компьютере для предоперационной и послеоперационной планировки и изменениях в оснащении кабины – установке HUD-дисплея и многофункционального индикатора 5x4.

Кроме того, в Словакии на вооружении стояли 11 бортов, которые эта страна также пообещала отправить в Украину. Предположительно словацкие МиГ-29AS также прошли модернизацию для использования западного современного вооружения. В частности, известно, что США изучали, могут ли ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 быть установлены на имеющиеся в ВС ВСУ истребители МиГ-29. Такие ракеты используются именно на моделях самолетов НАТО типа F-16. Максимальная их дальность составляет ориентировочно 160 км в зависимости от модификации.

Можно констатировать, что эти страны являются своеобразным локомотивом формирования новой авиакоалиции для помощи ВСУ.

Обращаю внимание, что не стоит искать зраду в передаче Украине истребителей советского образца, а не более современной НАТОвской техники. Ключевой причиной этого является не мифическое "нежелание разозлить рф", а объективные факторы – такие как вопросы логистики (наличие ремонтных баз, запчастей и т.п.) и сроки обучения пилотов.

Чтобы овладеть самолетами НАТО, те же польские пилоты тренировались в течение 3-4 лет. По стандартам Королевских воздушных сил Британии срок обучения экипажа составляет до 2 лет. Чтобы овладеть навыками пилотирования модернизированными МиГами, украинским пилотам нужно гораздо меньше времени, плюс наши авиатехники уже умеют их обслуживать. Это значительно ускорит усиление воздушной компоненты ВСУ.

Также замечу, что вопрос передачи Украине польских и словацких МиГ следует рассматривать в комплексе с другими решениями министерств обороны стран-союзников, закрепленными во время встречи в Рамштайне 16 марта 2023 года. Речь идет, в частности, о поставках Украине новых авиационных средств поражения.

Параллельно решаются вопросы инструктажа украинских пилотов в США и Польше, вопросы логистики, построения ремонтных баз, поставки комплектующих, обучение техников и т.д. Все эти меры должны действовать в комплексе.

Напомню, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук призвал коллег из Североатлантического альянса нарастить усилия по предоставлению Украине современных многоцелевых истребителей 4-го поколения, способных защитить наше государство от воздушного террора россии.

Словакия передаст ВСУ истребители МиГ-29 советского производства. Накануне о готовности отправить в Украину первые четыре самолета МиГ-29 в ближайшие дни заявили польские власти.