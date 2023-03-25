Журналист и эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, почему россия начала использовать другие ракеты и что с этим делать Украине

На этой неделе россияне для ударов по Украине использовали "нестандартные" средства поражения, и это достаточно тревожная тенденция:

Для ударов по Одессе 21 и 23 марта рашисты применяли четыре авиационных крылатых ракет типа Х-59. При этом, судя по заявленным в открытых источниках районам падения, ранее на такие цели РФ не пожалела бы стратегические крылатые ракеты типов Х-101 или "Калибр";

Для обстрела Запорожья 22 марта армия РФ впервые вместо С-300 использовала управляемую ракетную систему "Торнадо-С" на базе РСВЗ "Смерч" с дальностью стрельбы до 120 км;

В ночь на 23 марта 2023 для бомбежки Сумщины россияне подняли в воздух сразу 10 самолетов Су-35С, применили сразу 11 управляемых авиабомб и заодно отстрелялись по нашей ПВО в регионе ракетой Х-31П.

По каждому из случаев в отдельности.

Если россияне начали активнее применять именно крылатые ракеты для тактической авиации, значит, недавнее "схождение бавовны" на железнодорожный узел в Джанкое ударило именно по запасам крылатых ракет "Калибр" для ЧФ РФ. Поэтому оккупанты вынуждены ракеты экономить поневоле.

Но с другой стороны, ракета типа Х-59 по-своему опасна и сложнее для сбивания нашей ПВО: в зависимости от модификации, масса боеголовки колеблется от 148 до 320 кг, длина фюзеляжа – от 5,7 до 4,3 метров. Иными словами, попасть по такой ракете сложно, а взрывчатки в ней очень много.

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