Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" прокомментировал заявления путина насчет размещения ядерного оружия в Беларуси

На территории Республики Беларусь (РБ) будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Об этом заявил кремлевский диктатор владимир путин во время общения с представителями российской пропаганды в субботу, 25 марта. Поводом назвал заявление Великобритании о намерении передать Украине снаряды из обедненного урана.

Кроме того, по словам путина, рф помогает Беларуси переоборудовать самолеты для применения этого типа вооружений, а также передала установки "Искандер".

Заявления путина о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси точно не случайно прозвучали в День Воли (провозглашение Белорусской Народной Республики), который демократические силы Беларуси отмечали по всему миру. А внутри Беларуси, конечно, никаких празднований не было.

путин таким образом показал, что держит лукашенко на коротком поводке. И тут же перебросил на того ответственность – мол, лукашенко давно просит разместить ТЯО на своей территории.

лукашенко, конечно, может просить, что угодно. Но дело в том, что Беларусь с 1994 года является участницей договора о нераспространении ядерного оружия. И его появление на территории РБ станет не только нарушением международного законодательства (что, очевидно, не пугает лукашенко, который и так находится в "серой зоне" международного права), но и превращает всех белорусов в потенциальных жертв ответного удара. Ведь размещение в Беларуси ядерного оружия будет означать, что на нее наведут свое соответствующее вооружение страны НАТО.

Неверно воспринимать размещение на территории РБ российского ядерного оружия исключительно как угрозу для Украины. Такой шаг одновременно означает уменьшение подлетного времени для Польши и Литвы. Думаю, этим станет козырять лукашенко. Мол, у нас теперь есть "Искандеры" с ядерными боеголовками. И мы, по необходимости, можем их использовать.

При этом понятно, что сам лукашенко использовать их не сможет. В отличие от путина.

Фактически, лукашенко сделал сразу несколько шагов для отказа от суверенитета Беларуси. И это выглядит удивительно, учитывая, как долго он маневрировал, пытаясь сберечь этот самый суверенитет. А теперь фактически оформил Союзное ядерное государство с россией. Государство, возглавить которое у него нет никаких шансов.

Что касается обещаний путина увеличить выпуск танков до каких-то астрономических цифр… Пока россиян снимают с консервации танки, которые выпускались еще в 50-х годах прошлого века. Понятно, что они тоже представляют собой серьезное оружие, которое может причинять вред. Но по сравнению с натовскими образцами, которые передаются Украине, это явно устаревшее вооружение. И у экипажей таких танков будет мало шансов выжить на поле боя.

С моей точки зрения, путин просто попытался дать ассиметричный ответ на принятое более недели назад решение Международного уголовного суда о его аресте.

И продемонстрировал, что он чуть ли не заручился поддержкой китайского лидера Си Цзиньпина в своих действиях.

То, какой будет эта поддержка, мы увидим позже. Но сейчас путин явно перешел в политическое контрнаступление.

В ответ на это, по крайней мере, касательно появления ТЯО в Беларуси, нам следует формировать совместную позицию всех ее соседей (за исключением россии, конечно). Украина, Польша, Литва, Латвия должны совместно искать эффективный ответ на подобные деструктивные действия путина и лукашенко.